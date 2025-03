Nico Hülkenberg: Einer der Schnellsten im F1-Feld?

Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg hat in diesem Jahr mit der Rückkehr zum Sauber-Team ein neues Karriere-Kapitel aufgeschlagen. Sein neuer Teamkollege Gabriel Bortoleto erklärt, was der Deutsche besonders gut macht.

Beim Saisonauftakt in Melbourne bestätigte Nico Hülkenberg seine gute Form, der Deutsche schaffte es als Siebter in die Punkte, nachdem er das Rennen von Startplatz 17 in Angriff hatte nehmen müssen. Beim darauffolgenden Kräftemessen in China hatte er weniger Glück.

Im Sprint kam er nach einem Start aus der Boxengasse nicht über den 19. Platz hinaus. Nur Alpine-Rookie Jack Doohan klassierte sich hinter dem Emmericher. Den GP durfte er von Startplatz 12 in Angriff nehmen, den zweiten Grand Prix des Jahres auf dem Shanghai International Circuit beendete er auf Platz 15.

Dennoch gab es für den 37-Jährigen Formel-1-Routinier lobende Worte – und zwar von seinem neuen Teamkollegen Gabriel Bortoleto. Der brasilianische Rookie sagte über seinen Stallgefährten bei «Automoto.it»: «Er ist ein feiner Kerl und er hat mir in den vergangenen Monaten sehr geholfen.»

«Er ist zweifelsohne einer der schnellsten Piloten im Feld. Für mich ist es ein Privileg, ihn als Teamkollegen zu haben und von ihm lernen zu können», lobte der 20-Jährige aus São Paulo den 229-fachen GP-Teilnehmer. Und er erklärte: «Wir befinden uns in unterschiedlichen Phasen unserer Karrieren. Nico muss nichts beweisen, sein Können ist offensichtlich.»

«Leider hatte er noch nicht die Gelegenheit, ein Rennen zu gewinnen. Aber er verfügt über das nötige Talent dazu. Er hat die Erfahrung, um mir zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu führen», ist der Formel-1-Rookie überzeugt

