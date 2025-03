Yuki Tsunoda: Klares Ziel für Heimspiel in Suzuka

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda darf sein Heimrennen in Japan im Red Bull Racing-Renner bestreiten. Der 24-Jährige hat sich für die Premiere mit dem A-Team von Red Bull ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Nach dem China-GP gab es im Fahrerlager von Schanghai die ersten Gerüchte über einen möglichen Fahrer-Wechsel bei Red Bull Racing. Der Grund war die enttäuschende Leistung von Liam Lawson in den ersten beiden WM-Runden. Der Neuseeländer, der als Nachfolger von Sergio Pérez ins A-Team von Red Bull befördert worden war, konnte in den beiden GP und im Sprint nicht überzeugen.

Beim Saisonauftakt in Australien gehörte er zu sechs Fahrern, die die Zielflagge nicht sahen. Der 23-Jährige fiel durch einen späten Crash im Rennen aus. Beim darauffolgenden Rennwochenende in China blieb er auch glücklos. Den Sprint musste er von Startplatz 19 in Angriff nehmen, während es sein Teamkollege Max Verstappen in die erste Startreihe geschafft hatte.

Das Mini-Rennen beendete er auf Platz 14. Im GP-Qualifying war er der langsamste von allen 20 GP-Piloten. Am Rennsonntag profitierte er von der Disqualifikation der beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc sowie von Alpine-Pilot Pierre Gasly und rückte von Rang 15 auf Platz 12 vor.

Zum Vergleich: Sein Nachfolger Yuki Tsunoda kam im Australien-GP als Zwölfter ins Ziel, den China-GP belegte er Platz 16. Und den Sprint beendete der kleine Japaner als Sechster in den Punkten. Für das nächste Kräftemessen in seinem Heimatland hat er sich nun ein ehrgeiziges Ziel gesteckt, wie er bei einem Honda-Event verriet.

«Um ehrlich zu sein, hätte ich nie erwartet, beim Grossen Preis von Japan für Red Bull Racing zu fahren. Dies ist das letzte Jahr der Partnerschaft zwischen Red Bull Racing und Honda, daher fühlt es sich wie Schicksal an, in Suzuka als Red Bull Racing-Fahrer auf Punktejagd zu gehen. Alles hat sich auf die richtige Weise ergeben, so dass ich heute hier stehe», betonte der WM-Zwölfte des Vorjahres.

«Natürlich habe ich mich über den Team-Wechsel gefreut, aber wenn ich genau darüber nachdachte, kam mir die Vorstellung, beim Japan-GP plötzlich für Red Bull Racing zu fahren, so unwirklich vor. Ich möchte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber in Suzuka möchte ich auf das Podium fahren. Allerdings weiss ich, dass es nicht einfach werden wird», ergänzte Tsunoda.

«Meine Priorität liegt zunächst darin, das Auto zu verstehen, wie es sich im Vergleich zum Racing Bulls-Renner verhält. Wenn ich mich im ersten Training mit dem Auto vertraut machen kann und es mir Spass macht, es zu fahren, dann werden die Ergebnisse folgen. Und wenn das zu einem Podiumsplatz führt, wäre das unglaublich», fügte er an.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0