Lando Norris/Oscar Piastri (McLaren): Offene Rechnung

​McLaren gilt auch für den Grand Prix von Japan als Favorit. WM-Leader Lando Norris und China-Sieger Oscar Piastri standen in Suzuka beide schon auf dem Podest – aber noch nie als Sieger.

Lando Norris und Oscar Piastri haben mit Suzuka noch eine Rechnung offen. Der 25-jährige Engländer und der 23-jährige Australier standen in den vergangenen Jahren beide auf dem Siegerpodest des Japan-GP, aber eben nicht auf dem obersten Treppenabsatz.

WM-Leader Norris wurde in Suzuka 2023 Zweiter, Piastri im gleichen Rennen Dritter. Seit drei Jahren heisst der Sieger Max Verstappen, aber durchaus möglich, dass diese Serie abreisst – der McLaren ist derzeit das schnellere Auto als der Rennwagen von Red Bull Racing.

Allerdings: Noch immer sagen die japanischen Meteorologen für Sonntag Regen voraus, und jeder weiss, was das in Sachen Konkurrenzfähigkeit von Verstappen bedeutet.

McLaren hat den vorderhand letzten Sieg in Suzuka 2011 herausgefahren (mit Jenson Button) und das heutige Duo Norris/Piastri gedenkt, diese Durststrecke zu beenden.



Lando Norris: «Das ist eines meiner Lieblingswochenenden im Kalender. Die Fans erzeugen immer eine fabelhafte Atmosphäre, und Suzuka ist eine grossartige Strecke.»



«Es war gut, nach einem positiven Saisonstart eine Woche Pause zu haben. Wir hatten die Möglichkeit, ins Rennwagenwerk von Woking zurückzukehren und mit allen zu feiern. Ich habe auch Zeit im Simulator und mit meinen Ingenieuren verbracht, um mich auf diesen Triple-Header vorzubereiten. Wir haben aus den ersten beiden Rennen viel gelernt, und jetzt ist es an der Zeit, das alles in die Praxis umzusetzen.»



Oscar Piastri: «Suzuka ist eine der aufregendsten Strecken im Kalender. Die Kurve 130R ist legendär und die Kombination aus schnellen Kurven und der Tatsache, dass die Strecke seit so vielen Jahren gleich geblieben ist, erzeugen eine unvergleichliche Bahn.»



«Nach dem Rennsieg von China nach Japan zu kommen, ist zwar schön, aber wir sind uns dessen bewusst, dass alles neu beginnt und wir wieder genauso hart arbeiten müssen. Es ist immer noch extrem eng an der Spitze, also müssen wir in jedem Bereich liefern.»







China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0