Japan-GP Suzuka (Live-Ticker): Wetter-Chaos in Sicht

​Spielt das Wetter bei der Rückkehr der Formel 1 nach Suzuka wieder mal Zünglein an der Waage? Aus heutiger Sicht kann es am Renntag regnen, die Abstimmung aber muss auf trockener Bahn erarbeitet werden.

Der «Suzuka Circuit» erlaubt keine Fehler. Und auf nasser Bahn wird alles noch schwieriger. Die vor ein paar Jahren verbesserte Drainage erwies sich als mässig erfolgreich, noch immer laufen Bäche über die Strasse, wenn es über der Traditionsrennstrecke schüttet, daher die bange Frage – was macht das Wetter 2025?

Antwort: Wir müssen erneut mit dem vollen Programm rechnen. Denn die japanischen Meteorologen sagen vorher: Viel Sonne am Freitag (mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent), bedeckt am Samstag, am Sonntag kommt eine Schlechtwetterfront, die den Raum Suzuka treffen soll, mit einer Niederschlags-Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent!

Sollte es im Training tatsächlich so kommen, hätten Fahrer und Techniker das Problem, auf trockener Strecke an der Abstimmung arbeiten zu müssen, bevor es vielleicht in einen Regen-GP geht!

Immerhin wird es nicht so übel wie 2019, als Wirbelsturm Hagibis das Programm auf den Kopf stellte: Am Samstag konnte überhaupt nicht gefahren werden in Suzuka, das dritte Training wurde kurzerhand gestrichen, die Qualifikation fand am Sonntagmorgen vor dem Rennen statt.



Unvergessen auch der 2004er Sturm Ma-On, der ebenfalls alles lahmlegte. Der Grand-Prix-Tross wurde angewiesen, am Samstag in den Hotels zu bleiben und nicht zur Rennstrecke zu kommen (nicht alle hielten sich daran), keiner wusste, welche Schäden es an der Strecke geben würde. Die Rennställe machten an der Rennbahn alle Schotten dicht, so gut es eben ging. Das Gebiet um Suzuka hatte Glück, die Schäden hielten sich in Grenzen (in Tokio hingegen richtete Ma-On erhebliche Schäden an). Auch damals wurden am Sonntag Abschlusstraining und Rennen in einem Rutsch gefahren.



Ob auf nasser oder trockener Bahn: Wir halten Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, und natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





