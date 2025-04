Liam Lawson (Racing Bulls): Das sagt er vor Japan-GP

​Der Neuseeländer Liam Lawson musste nach nur zwei GP-Wochenenden seinen Platz räumen bei Red Bull Racing. Jetzt will er sich auf seine Arbeit bei den Racing Bulls konzentrieren.

Nach lediglich zwei GP-Wochenenden, in Australien und in China, hat Liam Lawson sein Cockpit bei Red Bull Racing preisgeben müssen. Er ist bei RBR vor dem Japan-GP ersetzt worden durch Yuki Tsunoda.

Lawson hat zugegeben: «Das ist hart, aber ich bin dankbar für alles, was mich an diesen Punkt gebracht hat. An jeden, der mir beistand, danke ich für die Unterstützung, die mir alles bedeutet. Vielen Dank auch an das Racing Bulls Team für den herzlichen Empfang. Ich freue mich darauf, an einem meiner Lieblingsorte für dieses Team an den Start zu gehen.»

Der 23-jährige Neuseeländer will jetzt nach vorne blicken und sagt vor dem GP-Wochenende auf der Traditionsstrecke Suzuka: «Suzuka ist eine meiner Lieblingsstrecken im Rennkalender. Sie ist cool zu fahren, flüssig und sau-schnell, was in einem Formel-1-Auto enormen Spass macht.»

«Dieses Wochenende ist eine grosse Chance für mich, ich freue mich sehr darauf, wieder mit diesem Team zu arbeiten. Wie immer werde ich alles geben, was ich habe.»



Rennchef Alan Permane: «Rund 50 % der Strecke wurden seit unserem letzten Besuch neu asphaltiert, und die Auswirkungen auf den Grip und das Verhalten der Reifen werden einer der Punkte auf unserer Testliste für das Freitagsrennen sein.»



«Suzuka ist eine der ultimativen Herausforderungen für Auto, Fahrer und Reifen. Hier gibt es fast alle Kurventypen, die wir im Laufe einer Saison erleben, und das alles in einer Runde. Von sehr hohen Geschwindigkeiten bis hin zu langen, geschwungenen Kurven mit mittlerer Geschwindigkeit, schnellen Richtungswechseln, starkem Bremsen und einer engen Schikane mit Randsteinen, die es zu umfahren gilt. Pirelli wird an diesem Wochenende die härtesten Reifen aus seiner 2025er-Reihe einsetzen, die auf dieser energiereichen Strecke gut funktionieren.»



«Der Rennwagen vom Typ VCARB 02 hat auf den beiden vorangegangenen Strecken in Australien und China gut funktioniert, aber das Mittelfeld liegt eng beisammen, und wir werden hart arbeiten müssen, um das beste Qualifying-Ergebnis zu erzielen, und noch härter, um dies am Sonntag umzusetzen.»



«Wir heissen Liam willkommen auf einer Strecke, die er aus seiner Saison in der Super Formula 2023 gut kennt; wir freuen uns darauf, dass er und Isack zusammenarbeiten, um hier und für den Rest der Saison die maximale Leistung aus dem Auto herauszuholen.»