Max Verstappen und Suzuka: Liebe auf den ersten Blick

So tritt Max Verstappen in Japan an

​Auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gehört zu jenen GP-Piloten, die ihre Liebe zum fabelhaften Suzuka Circuit nicht verheimlichen. Der Niederländer kann zum vierten Mal in Serie gewinnen.

Seit Beginn der neuen Flügelwagen-Epoche in der Formel 1 ist Suzuka in fester Hand von Max Verstappen: Der Niederländer gewann 2022, 2023 und 2024 von der Pole-Position.

2025 wird das ein wenig schwieriger: Red Bull Racing hat nicht mehr das schnellste Auto. Doch bei Wechselbedingungen wie in Australien hat sich gezeigt – Max kann auch die McLaren-Fahrer in Atem halten. Und die Wetterprognosen sagen für 6. April Regen voraus.

Verstappen sagt: «Suzuka war schon immer eine besondere Rennstrecke für uns, vor allem mit dem Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft 2023 und dem Sicherstellen meines zweiten Fahrer-WM-Titels ein Jahr davor.»

«Gleichzeitig ist dies Yukis erstes Rennen mit dem Team vor seinem Heimpublikum – ein spannendes Wochenende, um ihn im Team willkommen zu heissen.»



«Wir fahren dieses Mal mit einer speziellen weissen Lackierung, die eine Hommage an Honda darstellt und die, wie ich finde, sehr cool aussieht. Ich freue mich auch darauf, einige Zeit hier in Japan zu verbringen und mich in Tokio vor der Fahrt nach Suzuka ein wenig zu entspannen.»



«Rückblickend auf China war die Leistung im zweiten Teil des Grand Prix vielversprechender, und wir sahen ein viel besseres Tempo. Das Team hat hart daran gearbeitet, unsere Leistung zu optimieren, und ich sass diese Woche auch wieder im Rennwagenwerk im Simulator.»



«Es macht so viel Spass, in Suzuka zu fahren, mit ihren vielen Hochgeschwindigkeitskurven; das ist eine Strecke, auf der wir normalerweise konkurrenzfähig sind, also wollen wir das Beste aus dem Wagen herausholen und stärker auftreten als an den ersten beiden Rennwochenenden.»





Max Verstappen in Suzuka

2015 mit Toro Rosso: 17. in der Quali, 9. im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 3./2.

2017 mit Red Bull Racing: 4./2.

2018 mit Red Bull Racing: 3./3.

2019 mit Red Bull Racing: 5./Ausfall (Bremsen)

2022 mit Red Bull Racing: 1./1.

2023 mit Red Bull Racing: 1./1.

2024 mit Red Bull Racing: 1./1.