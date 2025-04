Nico Hülkenberg: Sauber neu mit Wheatley/Ex-Red Bull

​GP-Routinier Nico Hülkenberg weiss: Auf einer fahrerisch so anspruchsvollen Strecke wie Suzuka kann ein Pilot den Unterschied ausmachen. Bei Sauber debütierte Jonathan Wheatley als Teamchef.

Die grandiose Traditions-Rennstrecke Suzuka Circuit bildet den majestätischen Rahmen für den Grossen Preis von Japan. Wir haben es in der Präfektur Mie oft erlebt, wie Fahrer bei oft sehr tückischen Pistenbedingungen über sich hinausgewachsen sind – das ist für Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg wie in Australien eine Chance, die sich der 37-jährige Deutsche nicht entgehen lassen will.

Der Emmericher sagt vor seinem 230. Grand Prix: «Suzuka ist eine der Strecken, die dich als Fahrer wirklich fordern. Sie ist schnell, technisch und anspruchsvoll, was sie am Ende einer Runde lohnend macht. Ich geniesse es immer, hier Rennen zu fahren – auch dank der Fans, die zu den leidenschaftlichsten der Welt gehören.»

«Wenn wir auf die ersten beiden Rennen der Saison zurückblicken, haben wir einige positive Erfahrungen gemacht, auf denen wir aufbauen können, und wir wissen, wo wir uns verbessern müssen. Unser Ziel ist es nun, dieses Wissen in die kommenden drei Rennwochenenden von Japan, Bahrain und Saudi-Arabien mitzunehmen und es in konstante, konkurrenzfähige Leistungen umzusetzen.»

Erstmals bei Sauber in seiner Funktion als Teamchef: Der Engländer Jonathan Wheatley, langjähriger Sportchef von Red Bull Racing. Der 57-Jährige hat am 1. April seine Arbeit aufgenommen (kein Scherz!) und sagt: «Nachdem ich unsere Mitarbeiter im Werk von Hinwil kennengelernt habe, freue ich mich darauf, das Team auf dem historischen Suzuka Circuit bei meinem ersten Rennen zu unterstützen und an unseren Plänen für diese Saison und darüber hinaus zu arbeiten.»



Sein Vorgesetzter, Sauber-CEO Mattia Binotto: «Die ersten paar Rennen der Saison haben uns ein solides Verständnis dafür vermittelt, wo wir als Team stehen und wo wir uns verbessern müssen.»



«Sowohl Melbourne als auch Shanghai haben gezeigt, dass wir das Potenzial haben, um Punkte zu erringen. China ist für uns eher unglücklich gelaufen, war aber dennoch wertvoll in Bezug auf Daten und Lernen.»



«Suzuka ist eine Strecke, die Präzision und Vertrauen in Hochgeschwindigkeitskurven erfordert, und es wird entscheidend sein, dass wir von Beginn des Wochenendes an alles richtig machen. Da wir drei Rennen vor uns in dichter Folge haben, wird Beständigkeit der Schlüssel sein – wir müssen jede Gelegenheit nutzen und weiter Fortschritte machen.»