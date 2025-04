George Russell: Trotz Teamleader-Rolle ganz entspannt

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sprach am Rande des Suzuka Circuits über die beiden Sternfahrer George Russell und Kimi Antonelli. Für beide Fahrer gab es lob vom 51-jährigen Briten.

Für das Mercedes-Team verlief die bisherige Saison insgesamt erfreulich. Im ersten Rennen auf dem Albert Park Circuit von Melbourne sammelten George Russell und Kimi Antonelli mit 27 WM-Zählern gleich viele Punkte wie das McLaren-Team, das den ersten Sieg bejubeln durfte. In China legten die beiden Sternfahrer nach und sammelten mit den Plätzen 3 und 6 sowie den Sprint-Rängen 4 und 7 insgesamt 30 frische WM-Zähler.

Dafür gab es nicht nur von Teamchef Toto Wolff ein dickes Kompliment. Auch der leitende Ingenieur Andrew Shovlin stellte dem Duo ein gutes Zwischenzeugnis aus. Über Russell sagte der Brite: «Er ist sehr entspannt und macht einen sehr selbstbewussten Eindruck.»

«Er hat in den ersten beiden Rennen einen grossartigen Job gemacht, und das war sehr ermutigend. Er nimmt seine Position im Team ganz entspannt an und holt so viele Punkte, wie er nur kann. Er treibt die ganze Mannschaft an und fordert gleichzeitig auch sehr viel von sich selbst», ergänzte der 51-Jährige.

Und über Rookie Antonelli sagte Shovlin: «Wir haben viel mit den alten Autos gearbeitet, damit sich Kimi daran gewöhnt, ein Formel-1-Auto zu lenken. Wir haben versucht, mit ihm in einer kurzen Zeitspanne so viele Erfahrungskilometer wie möglich abzuspulen.»

«Man konnte schon von Anfang an sehen, dass er ein richtiger Formel-1-Fahrer ist. Und wir haben hohe Erwartungen. Wenn man schaut, wie er in Melbourne aufgetreten ist, das war aussergewöhnlich für einen Fahrer, der seinen ersten GP bestreitet. Das war die erste Gelegenheit, um mit diesem Auto in einer Rennsituation zu sein. Er hatte etwas Pech, dass er sich im Qualifying von Melbourne und auch im Rennen von China den Unterboden beschädigt hat. Dennoch war klar erkennbar, dass er das liefern wird, was wir von ihm erwarten.»

1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147