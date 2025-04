Nico Hülkenberg (Sauber/12.): Zahlreiche Fragezeichen

​Gleich vier Mal musste das zweite freie Training zum Traditions-GP von Japan unterbrochen werden. Das hat das Programm einiger Piloten ordentlich durchgewirbelt. Auch jenes von Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg.

Die Vorbereitungszeit auf den Grossen Preis von Japan in Suzuka wurde am ersten Trainingstag durch vier rote Flaggen im zweiten Training beschnitten. Zur Erinnerung: Muss das freie Training unterbrochen werden, dann läuft die Uhr jeweils gnadenlos weiter.

Auf der herrlich gelegenen Honda-Rennstrecke musste wegen zwei Unfällen rot gezeigt werden (Doohan und Alonso), dazu zwei Mal, weil Rasen in Brand geraten war.

Immerhin verlief das erste Training so gut wie reibungslos, und die Sauber-Mannschaft konnte Verbesserungen am Heckflügel und am Fahrzeugboden ausloten.

Der Deutsche Nico Hülkenberg schätzt die Lage so ein: «Der Freitag war ganz okay. Gut, der Fahrbetrieb in den zweiten 60 Minuten war natürlich sehr eingeschränkt – wir konnten wegen der roten Flaggen nicht so viele Runden fahren wie geplant. Aber das ist für alle gleich.»



Ob der mangelnden Fahrzeit sind einige Fragezeichen entstanden, wie der Le Mans-Sieger von 2015 bestätigt: «Wir haben nur eine begrenzte Menge an Daten und Informationen, aber das Auto fühlte sich gut an, ein bisschen besser als im ersten Training.»



«Natürlich war es heute Nachmittag schwierig, die Leistung aller Fahrer richtig einzuschätzen und zu verstehen. Wir analysieren jetzt alles, um das Set-up für morgen zu optimieren.»



In Japan hat der heute 37-Jährige aus Emmerich letztmals 2018 punkten können, damals als Achter im Rennwagen von Force India. 2013 wurde er in Suzuka mit Sauber Sechster.







2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659







1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147