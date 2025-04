George Russell: «Das war ein sehr schwerer Unfall»

Wie seine Formel-1-Kollegen äusserte sich auch George Russell zum harten Crash, den Jack Doohan im 2. Suzuka-Training einstecken musste. Der Mercedes-Pilot sprach auch über seine eigene Leistung.

In der zweiten Session auf dem Highspeed-Kurs von Suzuka wurden gleich vier Mal die roten Flaggen gezeigt. Die erste Unterbrechung dauerte am längsten und sorgte auch für am meisten Gesprächsstoff, denn Jack Doohan erlitt bei seinem zweiten schnellen FP2-Versuch einen Abflug bei 300 km/h. Wie das Alpine-Team hinterher bestätigte, blieb der Australier zum Glück unverletzt, er hatte sich beim harten Einschlag keine Gehirnerschütterung zugezogen.

Sein Formel-1-Renner und auch die Streckenbegrenzung wurden hingegen arg in Mitleidenschaft gezogen. Entsprechend fielen die Reaktionen der Kollegen des 22-Jährigen aus. Auch Mercedes-Pilot George Russell, der die erste Session als Zweitschnellster beendet und im zweiten Training die sechstschnellste Runde gedreht hatte, betonte: «Zunächst einmal ist es gut zu sehen, dass es Jack nach seinem Crash gut geht. Das war ein sehr schwerer Unfall und ich hoffe, dass er morgen wieder ins Auto steigen kann.»

Über die eigene Performance sagte der Brite: «Für uns war es ein positiver Tag. Das Fahrverhalten war gut, aber wir wissen auch, dass der für morgen vorhergesagte Windwechsel Auswirkungen haben wird. McLaren sieht wieder einmal sehr stark aus, und es gab auch einige andere Teams, die auf einer Runde konkurrenzfähig waren.»

«Es ist ungewöhnlich, so viele Teams so dicht beieinander zu sehen. Sicher ist: Wir müssen unser Bestes geben, um vorne dabei zu sein. Wenn wir die Leistung erbringen, von der wir wissen, dass wir sie liefern können, bin ich zuversichtlich, dass wir im Qualifying um die ersten beiden Startreihen kämpfen können», lautete die Einschätzung des Mercedes-Piloten.

«Nach den vielen Unterbrechungen im zweiten Training gibt es vor dem Rennen am Sonntag noch einige Fragezeichen. Wir konnten nur vier Runden mit den harten Reifen fahren. Daher haben wir nur wenige Daten, mit denen wir hinsichtlich des Reifenabbaus und Grainings auf dieser Mischung arbeiten können. Für den Renntag besteht auch ein gewisses Regenrisiko, was den GP interessant machen könnte. Wichtig ist, dass wir am Freitag konkurrenzfähig waren und damit eine gute Basis haben, auf der wir aufbauen können.»

2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659

1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147