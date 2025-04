Max Verstappen (8.): «Das war kein einfacher Tag»

Formel-1-Champion Max Verstappen beendete das von vier roten Flaggen verkürzte zweite Training auf dem Suzuka-Rundkurs als Achtschnellster. Der Red Bull Racing-Star weiss: Er und sein Team haben noch einiges zu tun.

Max Verstappen konnte am Trainingsfreitag in Japan nur 32 Runden auf der 5,807 km langen Strecke von Suzuka drehen. Das lag nicht etwa am Formel-1-Champion oder seinem Red Bull Racing Team, sondern an den vielen Zwangspausen, die das Feld in der zweiten Trainingsstunde hinnehmen mussten.

Zunächst sorgte der Highspeed-Crash von Jack Doohan für eine längere Pause, danach war es Altmeister Fernando Alonso, der seinen GP-Renner ins Kiesbett lenkte, womit er eine kurze Unterbrechung verschuldete. Die letzten beiden roten Flaggen wurden durch kleinere Brände am Streckenrand ausgelöst, die durch den Funkenflug entstanden waren.

Verstappen, der zusammen mit Carlos Sainz am wenigsten FP2-Runden absolvierte – beide schafften nur je neun Umläufe. Danach erklärte der Niederländer: «Das war kein einfacher Tag. Wegen der roten Flaggen haben wir unser Programm leider nicht durchgebracht, aber das ging ja allen so.»

«Dennoch konnten wir viel mit dem Auto ausprobieren. Es ist wirklich knifflig, hier eine gute Runde zusammenzubekommen. Du brauchst viel Vertrauen, und das fehlt derzeit noch, deshalb haben wir noch viel Arbeit vor uns», ergänzte der 27-Jährige.

2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659

1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147