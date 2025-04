FP2 Suzuka: Rote Flaggen, Bestzeit von Oscar Piastri

Die Formel-1-Piloten mussten im zweiten Training auf dem Suzuka Circuit gleich zwei Zwangspausen einlegen. Am Ende blieb ihnen weniger als die Hälfte der Session, in der dddd die schnellste Runde drehte.

Die erste Trainingsstunde auf dem 5,807 km langen Suzuka Circuit verlief noch störungsfrei, und am Ende hatte McLaren-Pilot Lando Norris die Nase vorn. Im zweiten Training wurde die Session gleich drei Mal unterbrochen. Die erste Unterbrechung verursachte Jack Doohan, der das erste Training noch als Zaungast mitverfolgt hatte.

Denn der Australier musste seinen Alpine-Renner Rio Hirakawa überlassen, der 24 Runden drehte und am Ende der Zwölftschnellste war. Doohan schaffte hingegen nur vier Runden, in der fünften flog er in der ersten Kurve ab. Der Highspeed-Crash erfolgte bei mehr als 300 km/h, der GP-Renner des 22-Jährigen wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Doohan selbst blieb glücklicherweise unversehrt, wie er gleich über Funk meldete.

Weil die Streckenbegrenzung repariert werden musste, dauerte die Zwangspause 23 Minuten, danach durften die verbliebenen 19 Fahrer wieder auf die Bahn. Doch auch diesmal blieb kaum Zeit, um eine schnelle Runde zu drehen, denn nur drei Minuten später wurden erneut die roten Flaggen gezeigt. Diesmal war es Fernando Alonso, der für die Zwangspause verantwortlich war.

Der zweifache Weltmeister vergrub seinen Aston Martin in der Degner 1 im Kiesbett und musste aussteigen. Da er Glück im Unglück hatte, und nicht einschlug, konnte die Session nach acht Minuten weitergehen. Nach weiteren fünf Minuten wurde die Session unterbrochen, weil das Grün neben der Degner 1 brannte. Verursacht wurde das kleine Feuer durch Funkenflug.

Der Brand wurde schnell gelöscht und die GP-Piloten durften sieben Runden vor Schluss noch einmal ausrücken. Doch letztlich wurde eine Minute vor dem Ende der Session erneut Rot gezeigt. Denn in der 17. Kurve brannte es erneut. Die Session wurde nicht mehr aufgenommen, auch die Übungsstarts wurden abgesagt. Über die Bestzeit durfte sich erneut ein McLaren-Fahrer freuen, diesmal war aber Piastri der Schnellere der beiden Papaya-Söldner.

2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659