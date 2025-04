WM-Letzter Fernando Alonso: Nach Suzuka-Unfall ratlos

​Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso war als WM-Letzter nach Suzuka gereist und ist nach einem Ausflug in den Kies baff, was im zweiten Training passiert ist: «Ich verstehe das nicht.»

Aston Martin-Star Fernando Alonso wirkt nach dem zweiten Training zum Grand Prix von Japan ratlos. Der 43-jährige Spanier hat seinen grünen Rennwagen nach einem Dreher in ein Kiesbett versenkt, dies in der ersten Degner-Kurve.

Der 32-fache GP-Sieger sagt: «Ich muss mir das nochmals im Detail anschauen, aber ich verstehe das nicht. Das Auto entglitt mir auf eine sehr merkwürdige Art und Weise aus der Kontrolle.»

Auf TV-Bildern war zu erkennen, wie Alonso mit dem linken Hinterrad links kurz ins Gras geriet, bei der Anfahrt zur tückischen Degner-Rechts. Fernando dazu: «Ich weiss nicht, ob ich da einen Moment lang zu weit aussen war. Vielleicht sind da auch zwei Faktoren zusammengekommen, denn der Wind war heute recht böig. Das Fahrverhalten des Autos vor dem Dreher war kritisch.»

Der F1-Champion von 2005 und 2006 hat sich auch über die zur Hälfte frisch asphaltierte Bahn geäussert: «Die Japaner haben einen guten Job gemacht. Die Oberfläche ist sehr glatt, und die Strecke baut mehr Grip auf. Im ersten Pistenteil gibt es jetzt keine Wellen mehr, was die ganzen Hochgeschwindigkeits-Kurven verändert. Es macht rundweg, Spass, hier zu fahren.»



Im Hinblick aufs Abschlusstraining zum Japan-GP meint Alonso: «Ich habe den Eindruck, wir sind ein wenig konkurrenzfähiger als in China, also hoffe ich, dass wir in der Quali unter die besten Zehn vorstossen können.»



Alonso hat in den zwei ersten Grands Prix der Saison keine Zielflagge gesehen: In Melbourne fiel er wegen Unfalls aus, in China wegen eines Bremsdefekts.







2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659







1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147