Norris & Piastri (McLaren): Verblüffendes Geständnis

​Die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri haben auch in Suzuka die Konkurrenz im Griff. Aber der Sieger des Australien-GP und der Sieger des China-GP warnen vor einem bestimmten Gegner.

Alles scheint auch auf dem wunderbaren Suzuka Circuit für die Papaya-Piloten von McLaren zu laufen: Der Australier Oscar Piastri hat im zweiten freien Training auf der Honda-Rennstrecke Bestzeit erzielt, vor WM-Leader Lando Norris.

Aber Piastri und Norris wehren sich anhaltend gegen die Darstellung, sie würden mit den Gegnern nur spielen. Der fünffache GP-Sieger Norris sagt: «Wir sind immer noch an der Spitze. Aber George Russell war heute Morgen sehr schnell, genau so schnell wie wir. Ich schätze, Mercedes ist in einer guten Position.»

«Red Bull Racing scheint von der Spitze etwas weiter weg zu sein, aber sie waren im Qualifying auch schon weiter weg und sind dann im Rennen wieder nähergekommen. Das ist also normal.»



«Das war ein chaotisches Training und gewiss kein guter Massstab um zu sehen, wo jeder derzeit steht. Ich erwarte nach wie vor, dass es in der Qualifikation eng wird. Ich hoffe, ich liege falsch! Es wäre mir natürlich lieber, wenn es einfach wird. Aber ich bin mir sicher, dass mindestens Mercedes, und da wohl eher George, uns morgen herausfordern wird.»



Piastri fügt hinzu: «Mit einem Teil der Strecke neu asphaltiert und dem recht böigen Wind war das eine echte Herausforderung. Bei diesem unberechenbaren Wind fühlen sich keine zwei Runden gleich an, also ein schwieriger Tag.»



«Im zweiten Training dann, mit all diesen Unterbrechungen, war es knifflig, einen Rhythmus zu finden. Unterm Strich fühle ich mich im Auto einigermassen wohl. Ich muss noch ein wenig an der Feinabstimmung arbeiten.»



«Ich habe auf den weichen Reifen zu wenig Zeit gefunden, aber in einem Training dieser Art ist es immer schwierig, eine richtige Einschätzung zu erhalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir für den Rest des Wochenendes ein gutes Tempo haben, aber wir müssen trotzdem auf der Hut sein: Mercedes sieht verflixt schnell aus.»







2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659







1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147