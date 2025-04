Suzuka: Feuer auf Wiesen, so reagiert jetzt die FIA

Rasen in Flammen – nun in Japan wie vor einem Jahr schon in China

​Gleich zwei Mal musste das zweite freie Training zum Japan-GP unterbrochen werden, weil Funken der Rennwagen-Unterböden den trockenen Rasen in Brand gesetzt hatte. Die FIA beschliesst Massnahmen.

Es hagelte Unterbrechungen mit roter Flagge im zweiten freien Training zum Traditions-GP von Japan: nach dem Abflug von Alpine-Fahrer Jack Doohan und nachdem Altmeister Alonso im Kies gelandet war, aber auch zwei Mal wegen brennender Rasenflächen!

Dieses Phänomen durch die modernen Flügelautos der Formel 1 haben wir erstmals in China 2024 erlebt: Im einzigen freien Training und auch während des Sprint-Qualifyings begann die trockene Wiese entlang der Rennstrecke zu brennen. Schnell waren Streckenposten mit Feuerlöschern zu Stelle.

Grund dafür ist der Funkenflug der Rennwagen: Die tief gelegten Autos setzen mit dem Boden immer wieder auf. Formel-1-Rennwagen haben eine Planke unterm Auto, die vom Heck des Wagens bis kurz vor die Vorderräder reicht. Diese Planke wurde eingeführt, um die Aerodynamik unter dem Auto zu reduzieren und auch um zu verhindern, dass Autos auf den Geraden mit dem Kohlefaser-Chassis aufsetzen. Die Planke besteht aus Harz-verstärktem Buchenholz.

Der Funkenflug nun stammt von Verstärkungen aus Titan, welche in die Planke unter dem Auto eingelassen sind. Die so genannten «skid blocks» sollen verhindern, dass die Platte übermässig abgeschliffen oder beschädigt wird, sie ragen maximal drei Millimeter aus der Platte heraus. Solche Verstärkungen aus Titan wurden in den 80er und 90er Jahren verwendet und 2015 wieder in die Formel 1 eingeführt (dazwischen kam Stahl zum Einsatz) – weil funkenschlagende Rennwagen spektakulär anzuschauen sind.



Die Frage in Suzuka ist nun: Wie geht es weiter? Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben sich dazu Gedanken gemacht und teilen Folgendes mit.



«Während die Brände, die sich während des zweiten freien Trainings ereignet haben, weiter untersucht werden, haben wir uns dazu entschieden, für das Geschehen vom Samstag, 5. April, verschiedene Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen.»



«Das Gras entlang der Rennstrecke wird so kurz als möglich zurückgeschnitten, loses, trockenes Gras wird entfernt. Vor dem dritten Training und dann der GP-Qualifikation wird das Gras angefeuchtet, und spezielle Einsatzteams werden rund um die Strecke stationiert sein, um notfalls eingreifen zu können.»



Vor einem Jahr in China wurden die entsprechenden Rasenflächen ebenfalls gewässert und mit einer Chemikalie behandelt.







2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659







1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147