Suzuka-GP in Live-Ticker und TV: Regen kommt!

So könnte das am Sonntag in Suzuka aussehen

​Da kommt auf die mehr als 150.000 Zuschauer beim Japan-GP Einiges zu: Japanische Meteorologen sprechen von einer steigenden Regenwahrscheinlichkeit für das Traditionsrennen von Suzuka.

Der WM-Auftakt in Australien verlief mit Wechselbedingungen überaus turbulent. Durchaus möglich, dass Vergleichbares auf die 150.000 Fans am Suzuka Circuit und Millionen von F1-Fans vor den Fernsehern und online zukommt.

Während drittes Training und GP-Qualifikation vom Samstag, 5. April bei bedecktem Himmel, aber auf trockener Bahn stattfinden werden, steigt die Regenwahrscheinlichkeit für den Grand Prix vom 6. April.

Japanische Meteorologen sprechen nun von leichtem Regen den ganzen Morgen lang (Wahrscheinlichkeit bei 60 Prozent), dann aber ab Sonntagmittag in Suzuka mit der Möglichkeit schwerer Schauer. Zudem soll die Windrichtung erneut ändern.

GP-Wochenende Nummer 3 auf der Traditionsrennstrecke von Suzuka in Japan, das bedeutet für die Fans: Früh aufstehen! Drittes freies Training um 4.30 Uhr, die Quali für den Grand Prix um 8.00 Uhr. Beim Rennen vom Sonntag begeben sich die Fahrer um 7.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf die Aufwärmrunde.



Wir werden vor der Qualifikation am Samstag, 5. April, ab ca. 7.45 Uhr live aus Suzuka für Sie tickern, fürs Rennen vom 6. April ab ca. 6.30 Uhr – und natürlich haben wir hier als Service auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Japan-GP im TV

Samstag, 5. April

01.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

02.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP China

04.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

04.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

04.30: Drittes Training

06.00: Sky Sport F1 – The Rookies

06.50: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance, Ayrton Senna

07.00: Sky Sport F1 – GP Japan 1995

07.30: RTL – Qualifying

07.45: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00: Qualifying

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying

10.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Sebastian Vettel

10.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.15: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung

14.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.15: Sky Sport F1 – GP Japan 1995

15.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.15: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

17.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.00: Sky Sport F1 – The Rookies

19.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

19.15: Sky Sport F1 – GP Japan 1995

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 6. April

03.00: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung

04.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

05.15: ServusTV – Countdown zum Rennen

05.40: ORF 1 – Formel-1-News

06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

06.25: ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

06.40: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

06.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

07.00: Grosser Preis von Japan

08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

10.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

11.10: ServusTV – Rennen Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

12.40: ORF 1 – Analysen und Interviews

13.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

13.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung

13.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (Wiederholung)

14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

15.30: ORF 1 – Motorhome

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00: Sky Sport F1 – The Rookies





2. Training, Suzuka

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,114 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,163

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,518

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,544

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,559

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,567

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,586

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,670

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,757

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,832

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,023

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,062

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,335

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,507

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,654

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,733

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,978

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,625

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,845

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,659





1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147