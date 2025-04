Hülkenberg/Sauber: Wieso er in Japan chancenlos war 06.04.2025 - 16:00 Von Mathias Brunner

© Sauber Nico Hülkenberg

​Der erhoffte Regen kam in Suzuka nicht, damit gelang Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg kein Coup wie in Australien (Siebter). Der Deutsche stöhnte nach dem Japan-GP: «Das Rennen war so schwierig wie erwartet.»