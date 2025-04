Racing Bulls: Isack Hadjar happy & Lob vom Chef

Racing Bulls-Pilot Isack Hadjar holte mit Platz 8 in Suzuka seine ersten Formel-1-Punkte und musste sich lediglich seinem Idol Hamilton geschlagen geben. Im Qualifying hatte der junge Pilot noch Schmerzen gehabt.

Platz 8 und die Punkte-Premiere für den Rookie!

Racing Bulls-Pilot Isack Hadjar fuhr in Suzuka beim Großen Preis von Japan auf Platz 8 und sicherte sich seine ersten Punkte überhaupt in der Formel 1. In einem starken Qualifying hatte der Franzose am Samstag die Grundlage gelegt – und sich am Sonntag tapfer geschlagen.

Hadjar sagte nach dem Rennen: «Das war ein langes und anstrengendes Rennen, aber wir haben heute unser Bestes gegeben, und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass wir ein perfektes Rennen hingelegt haben. Ein großes Lob an das Team. Unser Ziel heute war es, Platz 8 zu erreichen, da Lewis außer Reichweite war.» Ziel erfüllt.

In den Top-10 hatte es im GP von Japan nur einen einzigen Positionswechsel gegeben: Lewis Hamilton überholte in Runde 6 Isack Hadjar, übernahm Rang 7 von ihm und verwies ihn auf Platz 8. Diesen einen Platz musste der Rookie hergeben – verteidigte gegen alle weiteren Autos erfolgreich.

Hadjar: «Wir haben alles gegeben und unsere Leistung maximiert, und deshalb konnten wir dieses Ergebnis aus eigener Kraft erreichen, ohne von Problemen der anderen zu profitieren.»

Für Hadjar bedeutet Rang 8 seine ersten Punkte in der Formel 1. Hadjar: «Ich könnte nicht glücklicher sein, nach einem solchen Wochenende hier in Suzuka mit meinen ersten Punkten in der Formel 1 belohnt zu werden. Ich habe mich im Auto wohlgefühlt und denke, dass es mir sehr gut lag. Es gab fast keine Abnutzung auf der Strecke, sodass ich die ganze Zeit Vollgas geben konnte und wirklich alles gegeben habe.»

Im Qualifying hatte sich der junge Franzose Startposition 7 gesichert und damit die Grundlage für seine ersten Punkte – und das, obwohl er während der Session große Schmerzen hatte, weil ein Gurt dort nicht richtig saß, wo es richtig wehtut.

Für die vier Punkte und die starke Leistung gab’s direkt Lob vom Chef.

Teamchef Laurent Mekies: «Es war ein unglaubliches Wochenende, vor allem für Isack, mit Platz 7 im Qualifying und Platz 8 im Rennen mit einigen wirklich schnellen Autos hinter ihm. Das war schon etwas Besonderes bei seinem erst dritten Formel-1-Rennen auf einer so schwierigen Strecke. Er hat sein Talent heute mit einem fehlerfreien Rennen bestätigt: 53 perfekt gefahrene Runden zwischen ihm und dem Team und seine ersten F1-Punkte in der Tasche.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0