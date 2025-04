Max Verstappen (1.) jagt Norris: Prognose für Bahrain

​Japan-GP-Sieger Max Verstappen liegt in der WM-Zwischenwertung nur einen Punkt hinter WM-Leader Lando Norris. Der Red Bull Racing-Star sagt, wie das in Bahrain und Saudi-Arabien weitergeht.

In der Auslaufrunde des Grossen Preises von Japan meldete sich Sieger Max Verstappen so bei seiner Mannschaft: «Ich habe immer gesagt – wir geben niemals auf! Das ist das Ergebnis unserer Arbeit.»

Der vierfache Formel-1-Champion hat in Suzuka seinen 64. GP-Sieg erobert, seinen vierten in Folge auf dieser Strecke (Rekord), seinen ersten seit Katar 2024 oder seit 127 Tagen. In der Fahrer-WM ist er damit bis auf einen Punkt an Leader Norris herangerückt.

Klar stellt sich da die Frage: Wie geht das nun weiter?

In dichter Folge kommen nach dem Traditionsrennen von Suzuka die beiden arabischen WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien, am 13. sowie am 20. April.

Verstappen sagt dazu: «Heute kamen einige Faktoren zusammen, die uns den ersten Saisonsieg ermöglicht haben. Wir nehmen das gerne an. Bahrain ist allerdings eine ganz andere Schuhnummer, mit einem Belag, der extrem auf die Reifen geht, der die Walzen ratz-fatz zum Überhitzen bringt. Saudi-Arabien dann wieder eine andere Bahn, mit diesen schnellen Bögen und einer ganz glatten Pistenoberfläche. Suzuka hat gezeigt: Wenn wir unsere Leistung auf den Punkt bringen, können wir ein Wörtchen mitreden um den Sieg.»



«Aber das ändert nichts daran, dass wir unser Auto schneller machen müssen. Denn wir wollen nicht nur ab und an gewinnen, sondern wieder in jedem Grand Prix siegfähig sein. Gelingt es uns, die Fahrzeugbalance zu optimieren, dann holen wir aus dem Wagen auch mehr Speed heraus.»



Hand aufs Herz: Wann hat Max an den Sieg geglaubt? Verstappen: «Du weisst nie genau, wie sich die Reifen verhalten. Aber ungefähr fünf Runden vor Schluss habe ich den Eindruck gehabt, dass die Walzen nun wohl bis ins Ziel halten würden und ich so vorne bleiben kann.»



Haarige Situation beim einzigen Reifenwechsel: Jener von Red Bull Racing war ein wenig langsamer als jener von McLaren, Verstappen war schon wieder in der Boxengasse, auf dem Weg zurück auf die Strecke, als Norris von rechts einbog, leicht hinten, dann versetzt neben seinem Gegner blieb – und prompt durchs Gras ratterte. Danach zeterte Norris am Funk, Max habe ich abgedrängt.



Die Rennleitung sah keinen Anlass für eine Untersuchung, ganz zu schweigen von einer Strafe.



Verstappen scherzt: «Lando hatte erkannt, dass das Gras an jener Stelle noch immer recht hoch ist, also hat er das ein wenig zurechtgestutzt.»



Dann wieder ernst: «Das ganze Rennen lang habe ich zwei Orange-farbene Punkt im Rückspiegel gesehen. In den letzten 20 Runden musste ich ziemlich flott fahren, um die Führung zu verteidigen. Ich spürte, wie die Reifen langsam abbauten, aber ich konnte es mir nicht erlauben, den Fuss vom Gas zu nehmen.»



«Es ist hier in Suzuka besser gelaufen als erwartet, und ich glaube, die eher kühleren Bedingungen haben uns dabei geholfen. Denn dadurch haben die Reifen weniger zum Überhitzen geneigt.»



«Die Autos werden jedes Jahr schneller, weil sie mehr Abtrieb erzeugen. Das wiederum bedeutet, dass es für die Verfolger schwieriger ist, dicht genug heranzukommen für einen Angriff. Das haben wir heute erlebt. Es war auch von Hilfe, dass es hier nur eine Zone gibt, in welcher die Verfolger den Heckflügel flachstellen können, auf der Start/Ziel-Geraden. Also haben wir den RBR-Rennwagen auf viel Top-Speed getrimmt, um da so wenig angreifbar wie möglich zu sein.»



Fazit von Japan: Red Bull Racing hat mit der Abstimmung ist kapriziösen RB21 alles richtig gemacht, aber Fakt bleibt, dass McLaren noch immer das bessere Auto hat. Die Pole-Position und der Sieg in Suzuka sind vorrangig das Verdienst des Mannes am Lenkrad.







Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0