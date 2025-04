Kimi Antonelli/Mercedes: Verstappen-Rekorde gebrochen

​WM-Lauf in Suzuka: Mercedes-Teenager Kimi Antonelli hat auch in seinem dritten Grand Prix gepunktet (als Sechster) und auf dem Weg dahin gleich zwei Formel-1-Rekorde von Max Verstappen gebrochen!

Max Verstappen hat in Suzuka 2025 einen Grand Prix gewonnen und zwei Rekorde verloren: Denn mit 18 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen hat sich der Italiener Kimi Antonelli in Japan zum jüngsten Führenden eines Formel-1-WM-Laufs gemacht, drei Tage jünger als es Max Verstappen in Barcelona 2016 war. Antonelli führte in Japan zehn Runden lang, als er mit seinem ersten Reifensatz länger auf der Bahn blieb.

Und er hat mit seiner ersten besten Rennrunde ebenfalls den Altersrekord gebrochen. Max Verstappen war in Brasilien 2016 mit 19 Jahren, 1 Monat und 14 Tagen bislang der jüngste Fahrer mit bester Rennrunde, das ist nun Kimi mit obigen 18/7/12.

Antonelli setzt damit seine Serie verblüffender Ergebnisse fort: Der Mercedes-Zögling wurde beim WM-Auftakt von Australien Vierter, dann Siebter im Sprint von China, Sechster im China-GP und nun erneut Sechster in Japan.

Kimi hat es also geschafft, in seinen ersten drei Formel-1-GP zu punkten, letztmals vor ihm gelang das einem gewissen Lewis Hamilton 2007.



Kimi gibt zu, dass dies alles nach schwierigen freien Trainings nicht unbedingt zu erwarten war. «Ich war enttäuscht davon, wie ich im Training abgeschnitten hatte. Das erste Training war ja noch ganz okay, aber in FP2 und FP3 lief es wirklich schlecht, und das hat mir das Vertrauen ein wenig genommen.»



«Zum Glück konnte ich im Abschlusstraining dann einen grossen Schritt nach vorne machen. Was mich nach dem Rennen am meisten freut – endlich hatte ich ein gutes Gefühl fürs Auto und konnte nach Herzenslust angreifen.»



Die Unsicherheit im Training kam vom Gebrauch der Reifen. Kimi weiter: «Im Training habe ich es zunächst nicht auf die Reihe bekommen, das Beste aus den Pirelli-Walzen zu holen. Die Reifen waren in der Regel zu wenig auf Temperatur, und ich rutschte im ersten Pistenteil nur herum. Das ging aufs Vertrauen.»



«Dann aber habe ich die Aufwärmphase geändert. Und so konnte ich auch schrittweise wieder mehr Vertrauen ins Auto fassen. Das war ein guter Lernprozess.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0