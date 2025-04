Japan-GP: McLaren zu brav, Villeneuve ist baff

​Lando Norris und Oscar Piastri (McLaren) sind beim Grand Prix von Japan knapp hinter Sieger Max Verstappen ins Ziel gekommen. Das hätte anders laufen können, findet F1-Weltmeister Jacques Villeneuve.

Red Bull Racing hat den Traditions-GP von Japan dank eines überragenden Max Verstappen gewonnen. McLaren hatte zwar erneut das schnellste Auto, wie alle Spitzenpiloten zustimmen, aber dennoch hat die Mannschaft in Papaya nur die Ränge 2 (Lando Norris) und 3 (Oscar Piastri) erobert.

Nach dem Rennen auf der wunderbaren Suzuka-Rennstrecke muss sich die McLaren-Mannschaft um Teamchef Andrea Stella nun den Vorwurf gefallen lassen, im Rennen viel zu brav agiert zu haben.

Fragwürdig alleine schon die Entscheidung, nicht den besser platzierten Fahrer zuerst zum Reifenwechsel herein zu holen (also Norris), sondern es war Piastri, der in Runde 20 hereinkam. Eine Runde später folgte Norris Verstappen in die Box, um ebenfalls frischen Gummi abzuholen.

Dieses Vorgehen wird nun hinterfragt, auch vom 53-jährigen Kanadier Jacques Villeneuve, der den Japan-GP für unsere englischen Kollegen von Sky mitkommentiert hat.



Der Formel-1-Weltmeister von 1996 und elffache GP-Sieger spart nicht mit Kritik. «Das riecht für mich alles nach Schadensbegrenzung, sie scheinen nicht mal übermässig enttäuscht zu sein nach diesem Rennen, was ein wenig seltsam ist, denn sie kamen mit dem besten Auto hierher, sie hätten eigentlich Erster und Zweiter werden müssen, aber das wurden sie nicht.»



«Nein, sie wurden geschlagen, nicht etwa, weil sie langsam waren, aber sie wurden von einem Team und einem Fahrer bezwungen, die an diesem Tag einfach besser waren als sie, und das sollte schmerzen. Das müsste McLaren zu denken geben, in der Art von – hmm, irgendetwas haben wir an diesem Wochenende falsch gemacht.»



«Wenn man in der gleichen Runde an die Box kommt wie der Gegner, kann man natürlich nicht überholen, es sei denn, der Gegner hat ein grosses Problem beim Boxenstopp, und darauf kann man nicht zählen.»



Der elffache GP-Sieger stuft die Vorgehensweise von McLaren als mut- oder zahnlos ein. «Man sollte doch etwas versuchen, etwa die Plätze der Fahrer tauschen, um sich vielleicht so eine Chance zu eröffnen.»



Nicht zum ersten Mal fällt bei Entscheidungen am Kommandostand von McLaren auf: Es wird eher zögerlich gehandelt oder gar nicht oder unterm Strich übervorsichtig. McLaren ist in Japan auch deshalb ohne Sieg ausgegangen, weil Stella & Co. vor einem Risiko oder einer kontroversen Entscheidung (Fahrerpositionen wechseln) zurückgescheut sind.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0