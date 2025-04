Dr. Helmut Marko: Wieso Verstappen in Suzuka gewann

​Nach dem vierten Suzuka-Triumph in Folge von Max Verstappen (Red Bull Racing) hagelt es Lob für den Niederländer, auch seitens des Red Bull-Motorsportberaters Dr. Helmut Marko.

Was für eine weltmeisterliche Darbietung vom Weltmeister! Mit einer makellosen Vorstellung hat der 27-jährige Niederländer Max Verstappen in Suzuka zum vierten Mal in Folge gewonnen.

Da gibt es auch von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ein dickes Lob. Der Österreicher bei den Kollegen von Sky: «Da war kein Fehler, obschon er die ganze Zeit absolut am Limit fahren musste, das kann eben nur er. Der McLaren, das hat jeder sehen können, ist eigentlich das schnellere Auto. Aber Max war jederzeit souverän, er hat den Abstand immer kontrolliert. Meisterlich.»

Das Grundproblem des Red Bull Racing RB21 ist noch nicht gelöst: Das ideale Arbeitsfenster des Autos, mit einer siegverdächtigen Fahrzeugbalance, ist zu eng. RBR tat sich zu Beginn des Suzuka-Wochenendes schwer mit dem Set-up, aber dann konnten Schritt um Schritt Fortschritte erzielt werden; die Pole-Position von Max Verstappen war letztlich ausschlaggebend für den Rennverlauf.



Le Mans-Sieger Marko weiter: «Wir konnten das Auto so gut trimmen, weil wir die Abstimmung komplett geändert und quasi an den richtigen Schrauben gedreht haben. Da darf das ganze Team stolz sein, das waren alles gemeinschaftliche Entscheidungen, angefangen bei Technikchef Pierre Waché und Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase.»



Verstappen liegt dank seines 64. GP-Sieges nur noch einen Punkt hinter WM-Leader Norris, entsprechend kampflustig gibt sich Marko: «Wir geben das noch lange nicht auf.»



Yuki Tsunoda ist im zweiten Auto von Red Bull Raing auf Platz 12 ins Ziel gekommen. Marko meint: «Auf dieser Bahn überholen, da ist wahnsinnig schwierig. Yuki ist ein solides Rennen gefahren, aber es zeigt, wie wichtig das Qualifying ist.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0