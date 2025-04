Schreckmoment: Pilot braucht Hilfe beim Aussteigen

Formel-1-Pilot Jack Doohan brauchte nach dem Rennen in Suzuka Hilfe von seinem Team und einem Kollegen, um sich aus seinem Cockpit zu befreien. Das hätte böse ausgehen können! Doohan hatte zuvor einen schweren Unfall.

Großer Schreck nach dem Suzuka-Rennen!

Alpine-Pilot Jack Doohan hatte nach dem Japan-GP große Schwierigkeiten, aus seinem Auto auszusteigen. Auf den On-Board-Aufnahmen aus seinem Cockpit ist erkennbar: Der Aussie kann sich mit seinem linken Arm nicht abstützen, um sich nach oben aus dem Cockpit rauszudrücken. Das hätte im Ernstfall, zum Beispiel im Fall eines Feuers, richtig böse ausgehen können!

Zum Glück bekam Doohan Hilfe von einem Mechaniker und seinem Vorgänger im Alpine, Esteban Ocon (jetzt Haas). Beide stützten Doohan an den Armen und halfen ihm, sich aus dem engen Cockpit zu befreien. Eigentlich müssten Piloten aus Sicherheitsgründen in der Lage sein, sich binnen weniger Sekunden selbstständig aus dem Cockpit zu befreien. Die Erschöpfung nach dem Rennen hat dem ohnehin schon angeschlagenen Doohan aber offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwei Tage vor dem Rennen war er schwer verunfallt – und war offenbar doch noch davon beeinträchtigt.

Generell war das Japan-Wochenende ein frustrierendes für den Australier: In der ersten Trainingssession musste er aussetzen, weil Reserve-Fahrer Ryo Hirakawa seinen Boliden fuhr. In der zweiten Session dann der schwere Unfall! Bei rund 330 km/h verlor er die Kontrolle über seinen Alpine, schlug heftig in die Reifenstapel am Streckenrand ein.

Teamchef Oliver Oakes erklärte außerdem, der Crash sei Doohans Fehler gewesen. Der Rookie hatte den verstellbaren Heckflügel nicht steil gestellt und die Kontrolle über sein Auto verloren.

Immerhin: Der verpflichtende medizinische Check nach dem Unfall fiel nach dem Unfall eigentlich positiv aus – der Verdacht auf Gehirnerschütterung bestätigte sich nicht. Dennoch war auch zwei Tage später klar erkennbar, dass der Unfall Doohan wohl sehr zugesetzt hatte.

Bis zum Bahrain-GP in einer Woche hat er nun immerhin ein wenig Erholungszeit. Doohan: «Zwischen den Rennen werden wir uns ein paar Tage Zeit nehmen, um uns auszuruhen und zu erholen. Ich freue mich darauf, in Bahrain wieder an den Start zu gehen, wo die Bedingungen wieder völlig anders sein werden.»

Im Japan-Rennen konnte Doohan trotz aller Strapazen von Platz 19 auf Position 15 vorfahren, ist allerdings immer noch punktlos. Die Gerüchte, er werde in den nächsten Rennen durch Franco Colapinto ersetzt, reißen nicht ab.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0