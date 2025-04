Fernando Alonso (Aston Martin): «Ein kleines Wunder!»

Auto-Frust bei Fernando Alonso. In Suzuka konnte er sein erstes Formel-1-Rennen der Saison beenden. Doch der Spanier klagt über sein Auto. Mit seiner eigenen Leistung ist er allerdings mehr als zufrieden.

Nach einem punktlosen Suzuka-Rennen ist bei Aston Martin der Frust groß! Lance Stroll wurde abgeschlagen Letzter, Fernando Alonso legte zwar ein starkes Rennen hin, blieb aber außerhalb der Punkteränge – und zeigte sich mit dem Auto unzufrieden.

Der Aston-Martin-Pilot sagte nach dem Rennen: «Im Moment ist das Tempo nicht hoch genug. Wir sind nicht schnell genug, um in einem normalen Rennen, in dem man es sich herausfahren muss, um die Top-10 zu fahren.» Das Rennen in Suzuka war ein solches: Keine Ausfälle, keine Unfälle, keine Flaggen, kaum Momente, in denen man einfach mal Glück und die anderen Pech haben konnte.

Alonso zum Ziel Punkteränge, also Top-10: «Im Moment können wir das nicht erreichen. Es ist also klar, dass wir uns verbessern müssen.»

Mit Platz 11 fuhr Alonso knapp an den Punkten vorbei. Eine so gute Platzierung – für Alonso ein Wunder!

Der zweimalige Weltmeister nach dem Suzuka-Rennen: «Ich fürchte, wir sind nicht mal schnell genug für die Top-18. Daher ist es ein kleines Wunder, dass wir auf Platz 11 gelandet sind.»

Grund dafür war laut Alonso auch er selbst. Der Spanier: «Es war definitiv eines meiner besten Rennen. Ich habe das Maximum aus dem Auto herausgeholt!»

Immerhin: Nach zwei Ausfällen in den vorherigen GPs konnte Alonso nach dem Japan-Rennen immerhin die Ziellinie überqueren.

Als nächstes geht es nach Bahrain. Dort fanden Ende Februar bereits drei Testtage statt.

Alonso: «Nach den Wintertests kehren wir mit einigen neuen Ideen an denselben Ort zurück, vielleicht mit den Erkenntnissen aus den ersten drei Rennen. Also, ja, ich freue mich darauf, das Auto weiterzuentwickeln.»

Es kann nur besser werden…

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0