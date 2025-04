Lando Norris (2./McLaren): Kritik an Strategie

Hätte eine andere Strategie für den Reifenwechsel Lando Norris in Japan den Sieg bescheren können? Nach dem Suzuka-Rennen zerbricht sich der Formel-1-Star den Kopf, ob es das Timing so schlau war.

Hinterher ist man immer schlauer. Das trifft auf vieles zu – und in der Formel 1 vor allem auf Strategie-Poker. Einen starken Was-wäre-wenn-Moment hatte der Zweitplatzierte Lando Norris (McLaren) nach dem Japan-GP.

Norris sagte: «Vielleicht hätten wir etwas mehr mit der Strategie machen sollen. Undercut oder Overcut – wir waren aus irgendeinem Grund in der Runde gleichen Runde beim Boxenstopp.» Gemeint sind er und Max Verstappen.

Norris: «Wir werden also einige Dinge besprechen, aber es gab gute Punkte für uns als Team. Gute Punkte für mich. Natürlich hätte ich mir etwas mehr gewünscht, aber manchmal muss man sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben.»

Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri war als Erster zum Reifenwechsel gekommen. Direkt in der Runde darauf fuhr dann Max Verstappen in die Box, Lando Norris direkt hinterher. Weil beide Stopps nicht optimal liefen und der Verstappen-Reifenwechsel deutlich länger als üblich dauerte, konnte Norris in der Boxengasse fast auf Verstappen aufholen, kam aber nicht vorbei.

Norris: «Wir haben natürlich einige Dinge im Voraus geplant und wussten in etwa, was uns erwartet. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir hätten wahrscheinlich länger auf den Reifen durchhalten können, wir hätten es früher versuchen können, aber dann besteht die Gefahr von Safety-Cars und anderen Dingen.» Tatsächlich ging der Japan-GP komplett ohne Zwischenfälle über die Bühne.

Norris: «Es ist also leicht zu sagen: Ja, das hättet ihr tun sollen. Aber wenn ich drei Runden früher oder zwei Runden früher in die Box fahre und das Safety-Car herauskommt, dann stehen wir dumm da. Man kann nicht immer gewinnen.» Später stellt er aber noch mal klar: «Ich hätte wohl den Undercut probieren sollen.»

Für die nächsten Rennen sieht Lando Norris trotz der Überlegenheit des eigenen Autos Arbeit: «Wir haben Bereiche, an denen wir arbeiten müssen. Bei hoher Geschwindigkeit waren wir sehr, sehr stark und ich denke, definitiv das stärkste Auto da draußen. An den langsameren Stellen sind wir ziemlich weit vom Red Bull entfernt, und genau da haben wir im Qualifying verloren. Also haben wir im Rennen wieder konsequent verloren. Also ja, es gibt viele Bereiche, an denen wir arbeiten müssen.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0