Bahrain-GP im Live-Ticker & TV: Das müssen Sie wissen

Am Wochenende fährt die Formel 1 in Bahrain

Eine Woche nach dem Japan-Rennen ist die Formel 1 am Wochenende in Bahrain zu Gast. Was Sie vor dem Grand Prix im Wüstenstaat unbedingt über die Strecke wissen müssen: Neulinge, Sieger, denkwürdige Momente...

Zum 22. Mal fährt die Formel 1 diese Woche auf dem Bahrain International Circuit. Mit diesen sieben Fakten sind Sie top aufs vierte Rennwochenende des Jahres vorbereitet.

Sechs Neulinge: Gleich sechs Teams werden im ersten Training in Bahrain Nachwuchsfahrer ans Steuer lassen. Grund dafür sind verpflichtende Trainings für junge Piloten.

Diese Nachwuchsfahrer sind dabei:

Ayumu Iwasa für Max Verstappen bei Red Bull Racing

Dino Beganovic für Charles Leclerc bei Ferrari

Frederik Vesti für George Russell bei Mercedes

Felipe Drugovich für Fernando Alonso bei Aston Martin

Ryo Hirakawa für Oliver Bearman bei Haas

Luke Browning für Carlos Sainz bei Williams

Wüstenpremiere: Mit Bahrain, Saudi-Arabien, Katar und Abu Dhabi gibt es mittlerweile vier Rennen in der Golf-Region. Doch der erste Wüsten-GP fand 2004 in Bahrain statt. Das Pioniers-Rennen des Nahen Osten ist inzwischen mehr als etabliert, war zuletzt mehrfach Saisonauftakt (dieses Jahr später wegen des Fastenmonats Ramadan). Auch die Wintertests finden in Bahrain statt.

Drei Layouts: Auf dem Bahrain International Circuit wurde bereits in drei verschiedenen Streckenlayouts gefahren. Die übliche Streckenführung ist der Grand-Prix-Kurs mit 15 Kurven. 2010 wurde zum 60. Formel-1-Jubiläum auf der Langstreckenversion der Piste gefahren. 2020 gab es neben einem GP auf dem üblichen Kurs auch noch einen GP von Sakhir auf einer kürzeren Highspeed-Variante der Strecke. Die Runde war dort nur 3,543 Kilometer lang statt 5,412 Kilometer. Die Rundenzeiten lagen unter einer Minute. Grund für die alternative Streckenführung war, dass während der Corona-Pandemie zwei Rennen in Bahrain stattfanden.

Pannen-Festival: Fans dürften sich erinnern – bei den Wintertests in Bahrain fand ein wahres Pannen-Festival statt. Eine Glasscheibe fiel auf die Strecke und zerbrach dort, ein langer Stromausfall sorgte für die Unterbrechung der Session und ein Quad und ein Bus verirrten sich zwischenzeitlich auf den Kurs und sorgten für rote Flaggen. Schon im Vorjahr hatte ein loser Gully-Deckel Unterbrechungen verursacht. Vor dem Grand Prix wird man auf dem Bahrain International Circuit diesmal wohl noch mal etwas genauer hingeschaut haben, ob auch alles funktioniert und fest sitzt.

Denkwürdiger Unfall: Einer der heftigsten Unfälle der vergangenen Jahre in der Formel 1 hat sich 2020 in Bahrain ereignet. Romain Grosjean verlor die Kontrolle über seinen Haas, schlug in die Leitplanke ein, sein Auto begann zu brennen. Nach fast einer halben Minute schaffte er es endlich, sich aus seinem Haas zu befreien – blieb aber bis auf Verbrennungen an der Hand unverletzt. Ein Formel-1-Wunder!

Hamilton ist Musterschüler: Lewis Hamilton siegte fünfmal beim Bahrain-GP, hat damit die meisten Siege auf der Rennstrecke. Ihm folgt Sebastian Vettel mit vier Siegen. Fernando Alonso gewann dreimal. Dieses Jahr geht Lando Norris als WM-Führender ins Bahrain-Rennen – einen Punkt vor Max Verstappen von Red Bull Racing.

Es wird heiß: Fürs Wochenende sind Temperaturen von bis zu 36 Grad angesagt. Nach durchwachsenen Bedingungen bei den Wintertests ist nun die Gluthitze der Wüste zurück! Für Crews und Fahrer dürften es anstrengende Sessions werden.

Wie der diesjährige Bahrain-GP abläuft, erfahren Sie am Samstag und Sonntag mit unserem Live-Ticker (Quali am 12. April ab ca. 18.30 Uhr, Rennen am 13. April ab ca. 17.15 Uhr).

In Österreich überträgt ServusTV, in der Schweiz SRFzwei und in Deutschland Sky. Wir haben die wichtigsten TV-Zeiten hier für Sie gesammelt.

Großer Preis von Bahrain im TV

Freitag, 11. April

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Australien

07.30 Sky Sport F1 – How the 2012 Season Was Won

08.30 Sky Sport F1 – McLaren’s Meteoric Rise

08.55 Sky Sport F1 – The Rookies

09.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007

12.00 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

12.20 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

12.40 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 1. Freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Gabriel Bortoleto, Road to Glory

16.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Japan

Samstag, 12. April

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Japan

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

13.10 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

13.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

13.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

14.30 3. Freies Training

15.30 ServusTV – 3. Freies Training

17.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

17.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

17.50 ServusTV – Vorberichte

17.55 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

18.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

Sonntag, 13. April

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

06.15 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.55 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

14.40 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

15.00 Sky Sport F1 – Icons: Disruptors, Jordan GP

15.00 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

16.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

17.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Großer Preis von Bahrain (bei uns im Live-Ticker, 57 Runden)

18.40 ServusTV – Analyse

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.35 ORF 1 – F1 Motorhome

00.25 ORF 1 – Wiederholung Rennen