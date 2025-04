Lando Norris (McLaren): Wieso keine Strafe in Japan?

Lando Norris vor Oscar Piastri in Suzuka

​Bei der Siegesfahrt von Max Verstappen in Suzuka ging eine Frage vieler Formel-1-Fans fast ein wenig unter: Hätte Lando Norris für eine Aktion kurz vor Schluss des Japan-GP nicht eine Strafe erhalten müssen?

Gewiss, der Grosse Preis von Japan 2025 wird jetzt nicht als der grosse Überhol-Knaller in die Annalen der Königsklasse eingehen. Aber wie sich Max Verstappen vor den überlegenen McLaren hielt und zum Sieg auf der Honda-Strecke fuhr, das war ein echter Leckerbissen.

Angesichts der grandiosen Darbietung des Niederländers ging fast ein wenig unter, was in zahlreichen Fan-Foren danach kursierte: Hätte WM-Leader Lando Norris für eine Aktion kurz vor Schluss des Traditions-GP nicht eine Strafe erhalten müssen?

Das war passiert: Norris kam mit zu viel Tempo zur Schikane vor Start und Ziel und fuhr geradeaus. Dabei behielt er seinen zweiten Platz. Die Frage der GP-Anhänger: Kam das nicht einem unerlaubten Vorteil gleich? Haben wir nicht in den letzten Jahren ziemlich oft Strafen für solche Fälle erlebt?

Bei Sky Deutschland war in Japan der frühere Rennleiter Niels Wittich zugeschaltet. Und der Deutsche findet: «Jetzt mal ganz ehrlich – da hätte sich Lando fairerweise eigentlich hinter den dichtauf folgenden Piastri zurückfallen lassen müssen.»



«Ich war ziemlich erstaunt, dass er dies nicht getan hat. Und dass seitens der Rennleitung nichts passiert ist. Eigentlich ist für eine solche Übung die Regel, dass der Fahrer nach einem solchen Patzer den Platz freigibt oder, falls dies nicht passiert, dass die Rennpolizei eine Strafe verhängt, das wären dann zehn Sekunden auf die Rennzeit addiert.»



Und damit wäre Norris in Japan nicht Zweiter geworden, sondern Oscar Piastri.



Aber die Rennkommissare in Japan fanden das keiner eingehenden Untersuchung würdig. Hätte Norris nicht den zweiten McLaren-Fahrer, sondern einen der anderen 17 Fahrer im Nacken gehabt, hätte der gegnerische Rennstall gewiss auf den Vorfall hingewiesen.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0