Stella (McLaren): Verstappen macht den Unterschied

McLaren führt vor dem vierten Saisonrennen beide Weltmeisterschaften an, hat das stärkste Auto. Dennoch erkennt McLaren-Teamchef Andrea Stella an: Max Verstappen von Red Bull Racing macht aktuell den Unterschied.

Das McLaren-Team führt mit 111 Punkten vor dem Bahrain-GP die WM souverän an. In der Fahrer-WM liegt Lando Norris ebenfalls an Rang 1 – doch nur einen Punkt hinter ihm ist Max Verstappen von Red Bull Racing. Dahinter McLaren-Pilot Oscar Piastri.

McLaren hat die Nase vorn – aber noch ist vieles offen. McLaren-Teamchef Andrea Stella stellt fest: «Hamilton hat den Sprint in China gewonnen, Russell war in China im Rennen wettbewerbsfähig, in Suzuka hatten wir Red Bull Racing und Max. Wir sind noch in einer Übergangsphase und müssen sehen, wie sich die Dinge einpendeln.»

Dennoch kristallisierte sich bei den Tests und auch den ersten Rennwochenenden klar heraus: McLaren hat das stärkste Auto.

Stella sagt aber: «Max macht im Moment selbst den Unterschied. Aber es wird schwierig werden, bei 24 Events die gesamte Saison über dranzubleiben, wenn du nicht das schnellste Auto hast.»

Im Vorjahr gewann Max Verstappen den Fahrer-WM-Titel, McLaren sicherte sich die Team-WM. Stella will dieses Jahr klar beide Titel anpeilen. Er sagt: «Die wichtigste Bedingung für beide WM-Titel ist es, das beste Auto zu haben. Es ist wichtig, dass wir auch robust weiterfahren, wenn wir mal nicht gewinnen können.»

Vor dem Bahrain-GP gab es aus dem Hause McLaren noch Neuigkeiten von außerhalb der Formel 1: Das Team will ab 2027 in die Langstrecken-WM WEC einsteigen.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0