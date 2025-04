Live-Ticker Bahrain-GP: Wer schlägt Piastri/McLaren?

​Oscar Piastri hat im Training zum Formel-1-GP von Bahrain eine beneidenswerte Leistung gezeigt. Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie sich die Action auf dem Bahrain International Circuit entwickelt.

Die Ausgangslage vor dem Grossen Preis von Bahrain: Der 24-jährige Oscar Piastri hat hervorragende Aussichten, seinen vierten Sieg in einem Formel-1-WM-Lauf zu erringen – und den ersten Sieg für McLaren in Bahrain zu erringen, im 21. Anlauf der Engländer. Das wäre passend, denn Mehrheits-Eigentümer ist die Holding Mumtalakat aus dem Königreich Bahrain, zudem bestreitet Piastri an diesem 13. April seinen 50. Formel-1-GP.

Hier in unserem Live-Ticker vom Bahrain International Circuit verpassen Sie keinen der wichtigen Momente.