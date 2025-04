FIA: Verstappen riskiert Sperre, Lawson hart bestraft

​Wo stehen wir in Sachen Strafregister der Formel-1-Fahrer? Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA brummten in Bahrain zwei Piloten Knöllchen auf, Liam Lawson gleich zwei Mal.

Im unterhaltsamen Grossen Preis von Bahrain kam es zu zahlreichen Berührungen, und die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA guckten genauer hin – Carlos Sainz (Williams) und Liam Lawson (Racing Bulls) erhielten für ihre ruppige Fahrweise Strafpunkte, der Neuseeländer Lawson sogar gleich zwei Mal.

Ein Blick auf das Strafregister der GP-Asse zeigt: In grösster Gefahr, bei einem Grand Prix aussetzen zu müssen, ist noch immer Weltmeister Max Verstappen. Und die ersten davon verfallen erst Ende Juni!

Zur Erinnerung: Das Strafpunkte-System des Autosport-Weltverband FIA wurde 2014 eingeführt. Maximal elf Knöllchen darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen. Das passierte Haas-Fahrer Kevin Magnussen 2024 in Baku.



Der Däne war damit der erste Fahrer, der eine Rennsperre erhielt seit dem Genfer Romain Grosjean, für das Auslösen der Startkollision in Belgien 2012. Grosjean musste beim darauffolgenden Rennen in Monza zusehen.





Strafpunkte 2025

Max Verstappen: 8 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Norris in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Abdrängens von Norris in Mexiko (27. Oktober 2025)

1 wegen Nicht-Einhaltens der Richtzeit im Brasilien-Sprint (1. November 2025)

1 wegen zu langsamen Fahrens in der Katar-Quali (1. Dezember 2025)

2 wegen Kollision mit Piastri in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)



Fernando Alonso: 5 Strafpunkte

3 wegen Kollision mit Sainz in China (20. April 2025)

2 wegen Kollision mit Zhou in Österreich (30. Juni 2025)



Liam Lawson: 5 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Bottas in Katar (1. Dezember 2025)

2 wegen Kollision mit Hülkenberg in Bahrain (14. April 2026)

1 wegen Kollision mit Stroll in Bahrain (14. April 2026)



Nico Hülkenberg: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Alonso in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Kollision mit Tsunoda in Italien (1. September 2025)



Lance Stroll: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Ricciardo in China (21. April 2025)

2 wegen Kollision mit Albon in Katar (1. Dezember 2025)



Oscar Piastri: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Lawson in Brasilien (2. November 2025)

2 wegen Kollision mit Colapinto in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)



Jack Doohan: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Bortoleto in China (22. März 2026)

2 wegen Abdrängens von Hadjar in China (23. Märze 2026)



Esteban Ocon: 3 Strafpunkte

1 wegen gefährlichen Fahrens in der Boxengasse von Miami (4. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Gasly in Monaco (26. Mai 2025)



Lando Norris: 3 Strafpunkte

3 wegen zu schnellen Fahrens unter gelber Flagge in Katar (1. Dezember 2025)



Carlos Sainz: 3 Strafpunkte

1 wegen Kollision mit Piastri in Miami (5. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Antonelli in Bahrain (14. April 2026)



Oliver Bearman: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Colapinto in Brasilien (2. November 2025)



Alex Albon: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Magnussen in Katar (1. Dezember 2025)



George Russell: 1 Strafpunkt

1 wegen Fehlverhalten hinter dem Safety-Car (1. Dezember 2025)



Ohne Strafpunkte sind derzeit sieben Fahrer:

Kimi Antonelli

Gabriel Bortoleto

Isack Hadjar

Pierre Gasly

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Yuki Tsunoda