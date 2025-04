Ampel-Panne Verstappen und Tsunoda: Was war da los? 14.04.2025 - 18:02 Von Mathias Brunner

© Red Bull Content Pool Reifenwechsel bei Red Bull Racing, am oberen Bildrand die Ampel

​Red Bull Racing zeigt in der Formel 1 seit Jahren verlässlich die schnellsten Reifenwechsel. Aber in Bahrain gab es gleich drei lähmend langsame Stopps. Teamchef Christian Horner sagt, was schiefgelaufen ist.