Lewis Hamilton (Ferrari): «Das ist wie Tag und Nacht»

​Vor dem Formel-1-GP von Bahrain gab es nur einen Tag, an welchem Lewis Hamilton in seinem Ferrari glücklich war – beim Sprint von China. Nun sind es zwei Tage. Denn im Bahrain-GP hat es Klick gemacht.

Was ist an Lewis Hamilton seit Jahren so erfrischend finde: Er ist ein miserabler Schauspieler. Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer trägt sein Herz auf der Zunge; er freut sich wie ein Kind, wenn etwas gut gelaufen ist, und er verbirgt seinen Frust nicht, wenn Sand im Getriebe ist.

Bei Ferrari isst Hamilton in der Regel hartes Brot, nur in der Sprint-Quali und beim Sprint von China waren der Fahrer und sein Rennauto wirklich im Einklang.

Aber nun ist etwas passiert.

Hamilton, nach der Quali noch von Selbstzweifeln geplagt, wirkte im Anschluss an den Grand Prix von Bahrain wie ausgewechselt, erfrischt, zehn Jahre jünger, aufgekratzt, unternehmungslustig – glücklich.

Der siebenfache Formel-1-Champion sagt: «Das Fahrgefühl war im Rennen ganz anders, gemessen an der Quali, das ist wie Tag und Nacht. Ich habe jetzt wirklich den Eindruck – ich weiss, wonach ich suchen muss.»

«Das Auto ist manchmal recht schwierig zu fahren, und ich arbeite wirklich hart daran, meinen Fahrstil anzupassen, daran muss ich weiter feilen. Wir haben hier eine viel bessere Abstimmung gefunden, bei der ich mich an der Set-up-Richtung von Charles orientiert habe.»



«Ich muss nun weiter das Vertrauen in diese Richtung fasseen und dann meinen Fahrstil besser darauf abstimmen. Das Team hat heute mit den Boxenstopps und der Strategie einen tollen Job gemacht, am Timing der Safety Car-Phase konnte niemand was für, das war einfach etwas Pech.»



«Das Auto hatte guten Speed, ich konnte angreifen und gleichzeitig in einem Leistungsfenster bleiben, das ich in den vorherigen Rennen gar nicht erreicht hatte. Die Balance hat auf der harten Mischung etwas nachgelassen, aber ich bin alles in allem sehr zufrieden.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6