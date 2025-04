Ticker GP Saudi-Arabien: Wetter, TV, Jennifer Lopez

​Es geht Schlag auf Schlag in der Formel-1-WM: Nach den WM-Läufen in Japan und Bahrain steht nun das GP-Wochenende von Jeddah (Saudi-Arabien) bevor. Hier dazu alles Wissenswerte.

In wenigen Tagen wird Jeddah erneut Gastgeber für den Höhepunkt des lokalen Motorsports sein, wenn vom 18. bis 20. April 2025 zum fünften Mal in Folge ein Formel-1-Rennwochenende im Königreich stattfindet und die Fans begeistert.

Veranstalter «Saudi Motorsport Company» bereitet sich darauf vor, erneut Tausende von Fans aus dem ganzen Königreich willkommen zu heissen, auf dem Jeddah Corniche Circuit, dem schnellsten Strassenkurs der Welt.

Seit seinem Debüt im Dezember 2021 hat sich dieser Grand Prix zu einem der aufregendsten Rennen im WM-Kalender entwickelt. Der Jeddah Corniche Circuit stellt nach wie vor Rekorde als längster und schnellster Strassenkurs der Welt auf. Die Fahrer erreichen Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 250 km/h, während 79% einer Runde mit Vollgas gefahren werden – der höchste Wert für eine Formel-1-Strecke.

Rund eine halbe Million Besucher haben seit 2021 die Tore von Saudi-Arabiens grösster jährlicher Sport- und Unterhaltungsveranstaltung passiert, wobei die Fans aus ganz Saudi-Arabien sowie aus über 130 verschiedenen Ländern kamen. Von den Besuchern des letzten Jahres waren 30% weiblich, was einen Anstieg von 11% gegenüber der Veranstaltung 2023 bedeutet und das wachsende Interesse der saudischen weiblichen Bevölkerung am Motorsport verdeutlicht.

Die Spannung des Rennwochenendes geht weit über die Strecke hinaus. Die Fans können sich auf ein faszinierendes Programm von Live-Musikkonzerten freuen, bei denen einige der weltbesten Künstler auftreten, darunter Jennifer Lopez, Usher und Major Lazer Soundsystem.

Was das Wetter angeht, so ist da schnell erzählt: schön und warm, mit Tageshöchsttemperaturen von 34 Grad, nachts fällt der Pegel nicht unter 28 Grad.



Wir tickern für Sie live vom Abschlusstraining (Samstag, 19. April, ab ca 18.30 Uhr) und vom Grand Prix (Sonntag, 20. April, ab ca. 18.00 Uhr).



Hier unten finden Sie auch die wichtigsten Sendetermine unserer Kollegen vom Fernsehen.





Saudi-Arabien-GP im TV

Freitag, 18. April

09.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00: Sky Sport F1 – McLaren’s Meteoric Rise

13.55: Sky Sport F1 – The Rookies

15.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

15.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

15.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

15.30: Erstes Training

17.25: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

13.15: Sky Sport F1 – Icon: Disruptors, Jordan GP

18.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

19.00: Zweites Training

21.15: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 19. April

06.00: Sky Sport F1 – The Rookies

07.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – The Rookies

10.50: Sky Sport F1 – Icon: Hesketh Racing, The Rebel Spirit of F1

11.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

12.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

15.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

15.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

15.30: Drittes Training

18.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.40: ORF 1 – Formel-1-News

18.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

19.10: SRF 2– Berichterstattung Qualifying

19.00: Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 20. April

06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – McLaren’s Meteoric Rise

16.40: Sky Sport F1 – Icon: Redefining Dominance

17.00: Sky Sport F1 – Icon: Disruptors, Jordan GP

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.40: ORF 1 – Formel-1-News

18.20: SRF 2 – Berichterstattung Rennen

18.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

19.00: Grand Prix Saudi-Arabien (bei uns im Live-Ticker, 50 Runden)

20.30: ORF 1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

20.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

22.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.50: ServusTV – Rennen Wiederholung





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen



WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6