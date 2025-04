Charles Leclerc (Ferrari): «Das dauert alles länger»

​Ferrari ist mit dem Anspruch in die Formel-1-Saison 2025 gegangen, ein Wörtchen um den Titel mitzureden. Aber in den Grands Prix gab keinen Podestplatz. Eine Standortbestimmung von Charles Leclerc.

Die grosse Renaissance von Ferrari ist das nicht. Bis auf den verblüffenden Sieg von Lewis Hamilton in China sieht die Zwischenbilanz der berühmtesten Scuderia der Welt ziemlich mager aus – kein Podestplatz in vier Grands Prix, nur vierter Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal, fast 100 Punkte hinter Leader McLaren.

Der Monegasse Charles Leclerc (27) hatte aber im Bahrain-GP teilweise das schnellste Auto, das beweist – wenn es die Italiener schaffen, den Rennwagen des Typs SF-25 ins beste Arbeitsfenster zu bringen, dann lässt sich eindrucksvoller Speed rausholen.

Der achtfache GP-Sieger stellt nach Platz 4 fest, seinem besten Ergebnis in einem Grand Prix 2025: «Unterm Strich waren wir nicht schnell genug, um einen Podestplatz einzufahren. Hinter George Russell hatte ich kämpfen, weil meine Reifen überhitzten. Wir brauchen einfach insgesamt mehr Abtrieb.»



«Ich finde, dass wir in Sachen Balance im Moment das Maximum aus dem Auto herausholen, mehr ist nicht drin. Ich brauche mehr Grip, um schneller um die Kurve zu wetzen.»



«Im Qualifying habe ich das Gefühl, dass wir einige Nachteile kaschieren können, aber im Rennen geht das nicht. Wenn zu wenig wenig Haftung hast, rutschst du mehr, und die Reifen bauen mehr ab. Das ist ein Schneeballeffekt.»



Auf die Frage, wann es mit Ferrari aufwärts geht, meint Charles: «Ich weiss es nicht. Das dauert alles ein wenig länger, als ich es mir wünschen würde. Ich bin sicher, dass wir unseren Weg zurück an die Spitze finden werden, aber wann das passiert? Keine Ahnung.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6