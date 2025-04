Fred Vasseur (Ferrari): Gegner beobachten ist sinnlos

​Wer hätte das zu Beginn der Formel-1-Saison 2025 gedacht? Das stolze Ferrari steht nach vier Grands Prix ohne Podestplatz da. Was Teamchef Fred Vasseur vom Wochenende in Saudi-Arabien erwartet.

Der GP-Zirkus ist weiter gezogen, nach Suzuka und Bahrain hat er seine Zelte nun in Saudi-Arabien aufgeschlagen, in Jeddah.

Der Jeddah Corniche Circuit ist keine x-beliebige Rennstrecke. Der 6,174 Kilometer lange Kurs am Roten Meer ist nach Spa-Francorchamps und Las Vegas der drittlängste im Formel-1-Kalender. Er bietet 27 Kurven, jede eine Herausforderung.

Der Jeddah Corniche Circuit hat die Merkmale eines Strassenkurses, ist aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine permanente Anlage in der Stadt, mit langen, fliessenden Kurven und mehreren Hochgeschwindigkeitsabschnitten mit einem durchschnittlichen Speed von mehr als 250 km/h zwischen den Betonbarrieren.

Es gibt drei DRS-Zonen, die zahlreiche Überholmöglichkeiten garantieren. Die erste befindet sich auf der Hauptgeraden, die zweite zwischen den Kurven 19 und 22 und die dritte auf der Gegengeraden, welche auf die letzte Haarnadel vor der Start-Ziel-Linie führt.



In Jeddah werden Lufttemperaturen von über 30 Grad erwartet, die bei Sonnenuntergang auf etwa 23/24 Grad sinken. Die Streckenoberfläche ist nicht sehr rau, was eine Einstopp-Strategie nahelegt, aber die Streckencharakteristik mit Mauern, die immer auf Unvorsichtige lauern, gibt vor – die Teams müssen bereit sein, ihre Strategie im Falle von Zwischenfällen blitzschnell zu ändern.

Und das sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur vor dem fünften GP-Wochenende in Jeddah: «Im Vergleich zu Bahrain finden wir in Saudi-Arabien sehr unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Layout und Streckenoberfläche. Das hat einen entscheidenden Einfluss.»



«In Sakhir haben wir dank eines verbesserten Autos und einer soliden Leistung sowohl im Qualifying als auch im Rennen einen Schritt nach vorne gemacht, was unsere Wettbewerbsfähigkeit angeht. In diesen Tagen in Maranello haben wir weiter hart an der Analyse der Daten gearbeitet, und wir wollen das Rennen in Jeddah mit demselben Ziel angehen – weiter vorstossen.»



Fred Vasseur betont eine alte Weisheit der Formel 1: Auf die Gegner schielen, das ist sinnlos, denn es macht das eigene Auto nicht schneller. Der Franzose bestätigt: «Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, denn das ist der beste Weg, um das Maximum aus seinen Möglichkeiten zu machen und Fortschritte zu erreichen. Nur so können wir die Lücke zur Spitze schliessen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6