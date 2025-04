Charles Leclerc: Zurück an die Spitze in Jeddah?

Das Ferrari-Upgrade aus der Vorwoche soll jetzt beim F1-Rennen in Saudi-Arabien endlich seine volle Wirkung entfalten, so Charles Leclerc. Der Monegasse hat sogar Hoffnung, wieder an die Spitze zu kommen.

Mit den Plätzen 4 und 5 in Bahrain arbeitete sich Ferrari in «Baby-Schritten» (so Charles Leclerc) in die richtige Richtung. Einen neuen Unterboden brachte die Scuderia bereits nach Bahrain mit – doch der soll jetzt hoffentlich in Jeddah erst so richtig seine Wirkung entfalten, so Charles Leclerc.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor dem Rennen in Saudi-Arabien: «Das Überhitzen der Reifen wird vermutlich wieder ein Problem sein, auch der Grip könnte eine Rolle spielen. Wir sind auf dem richtigen Weg und gehen in die richtige Richtung und langsam aber sicher komme wir näher an die McLaren ran. Hoffentlich ist es das Wochenende, an dem wir wieder zurück an die Spitze kommen.»

Eine Rolle bei der Aufholjagd soll auch der neue Unterboden spielen. Das Upgrade war in Bahrain schon am Auto, wurde getestet – der Effekt war allerdings erst mal gering.

Leclerc ist dennoch sehr zufrieden: «Als wir in Bahrain das Upgrade ans Auto gebaut haben, haben wir genau die Zahlen bekommen, die wir erwartet haben.»

Und er betont: «Auf einer Strecke mit dem Layout wie hier in Jeddah sollte das Upgrade einen größeren Unterschied machen als in Bahrain. Wie viel das sein wird und ob es reichen wird, die McLaren herauszufordern, weiß ich nicht und ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, indem ich irgendwelche Zahlen nenne. Aber es wird hoffentlich positiv werden.»

