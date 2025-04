Verstappen: «Die reden über meine Zukunft, ich nicht»

​Weltmeister Max Verstappen hofft nach Schwierigkeiten in Bahrain auf ein besseres Auto in Jeddah und beantwortet Gerüchte, dass er bei Red Bull Racing gehen könnte: «Alle reden von meiner Zukunft. Ich aber nicht.»

Nach dem missglückten Red Bull Racing-Auftritt in Bahrain, als Max Verstappen trotz grösster Probleme mit Fahrzeugbalance und Bremsen irgendwie noch Sechster geworden ist, hofft der Niederländer jetzt auf ein besseres Ergebnis in Saudi-Arabien.

Traditionell ist der Jeddah Corniche Circuit für Red Bull Racing ein gutes Geläuf: Drei Pole-Positions und drei Siege für den Rennstall aus Milton Keynes an vier Wochenenden, aber 2025 ist alles ein wenig anders. Das Modell RB21 funktioniert nicht so, wie der vierfache Formel-1-Champion Verstappen und seine Mannschaft sich das erhofft hatten.

Was also ist an der Roten See vom 27-jährigen Niederländer zu erwarten? Der 64-fache GP-Sieger sagt im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit: «Ich schätze, es sollte hier besser laufen als in Bahrain, dank schnellerer Kurven in Jeddah und einem ganz anderen Asphalt, der nicht so auf die Reifen geht wie jener in Bahrain. Dazu haben wir weichere Mischungen von Pirelli, das wird das Bild ebenfalls verändern.»

«Das Rennen hier ist normalerweise ein Einstopper. Aber wir müssen zuerst mal rausfinden, wie sich die Mischungen am Wagen verhalten. Vom Speed her sollten wir nicht ganz auf dem Niveau von Suzuka sein, aber auch nicht so mittelprächtig wie in Bahrain – irgendwo dazwischen.»



«Was die Probleme mit dem Auto angeht, so versuchen wir anhaltend, eine bessere Abstimmung zu erlangen, um mehr Tempo aus dem Auto zu holen und auch ein besseres Reifen-Management zu erreichen. Alles hängt zusammen.»



«Bahrain war für alle enttäuschend, da musst du die Ärmel eben noch höher krempeln und noch mehr schuften. Ich konzentriere mich ganz aufs Fahren und meine Aufgaben, das andere Gedöns (Gerüchte über seinen Weggang bei Red Bull Racing, M.B.) klammere ich aus.»



«Viele reden über meine Zukunft, aber ich selber nicht. Ich will micht nicht ablenken lassen. Ich denke nur daran, mit meiner Mannschaft das Auto zu verbessern. Das ist alles.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6