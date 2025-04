Oliver Bearman: «Wird immer etwas Besonderes sein»

Vor einem Jahr fuhr Haas-Pilot Oliver Bearman im Ferrari sein erstes Formel-1-Rennen überhaupt. Jetzt kehrt er als Stammfahrer zurück. Für sein zweites F1-Rennen in Jeddah hat er einen speziellen Wunsch.

Für Haas-Pilot Oliver Bearman ist der Saudi-Arabien-Grand-Prix eine Rückkehr an einen besonderen Ort: Hier fuhr er vor einem Jahr sein Formel-1-Debüt – und das komplett spontan.

Bearman war damals Ersatzfahrer im Kader von Ferrari, sprang kurzfristig ein, weil Ferrari-Fahrer Carlos Sainz mit einer Blinddarmentzündung kurzfristig operiert werden musste.

Bearman: «Das war ein verrücktes Wochenende vor einem Jahr.» Mit einem Lachen setzt er nach: «Ich hoffe nur, dass ich körperlich stärker bin als vor 12 Monaten, weil es wirklich ein hartes Rennen war.»

Als Siebter holte Bearman sechs Punkte für Ferrari – und dürfte danach ordentlich Nackenschmerzen gehabt haben. Spontane Einsätze für Reservefahrer, die nicht die Routine haben, sind hart für den Körper.

Bearman: «Jetzt nach einem Jahr zurückzukommen, ist ein besonderes Gefühl. Ich habe diese Strecke immer sehr gemocht, es ist mein drittes Mal hier. Ich hatte immer sehr ordentliche Leistungen. Mein Debüt hier gehabt zu haben… Diese Strecke wird immer etwas Besonderes für mich sein.»

Bearman überlegt, warum er ihm die Strecke so zusagt: «In der Formel 2 hatten wir hier ein gutes Auto. In der Formel 1 war es nicht so gut, aber es war ein gutes Debüt. Die Strecke ist sehr gut, macht Spaß, hat einen guten Grip. Und das Wasser ist nah, was immer spannend ist. Es macht einfach Spaß zu fahren, Highspeed. Definitiv ein Highlight in der Saison.»

