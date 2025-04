Max als Teamkollege? Alonso: «Sehr unwahrscheinlich»

Am Wochenende fährt die Formel 1 in Jeddah in Saudi-Arabien. Vorher ist auch der Fahrermarkt ein Thema. Fernando Alonso (Aston Martin) sprach dabei über seine Zukunft – und einen möglichen Teamkollegen.

Vor dem Grand Prix von Saudi-Arabien in Jeddah sprach Altmeister Fernando Alonso (Aston Martin) auch über seine eigene Zukunft in der Rennserie – und den möglichen Einfluss einer hochkarätigen Personalie.

Der Weltmeister von 2005 und 2006: «Ich werde so lange fahren, wie ich mich schnell und wettbewerbsfähig fühle und das Team mich hinter dem Lenkrad braucht. Aber mein Vertrag ist viel länger als meine Rennfahrerkarriere. Ich werde also noch viele, viele Jahre in anderer Rolle in diesem Team bleiben. Wenn das bedeutet, dass wir eine Weltmeisterschaft gewinnen können, selbst wenn ich nicht hinterm Lenkrad bin, würde mich das immer noch sehr stolz auf das Projekt machen.»

Fernando Alonso ist jetzt 43 Jahre, wird bei Ende seines Vertrages 2026 bereits 45 Jahre alt sein. Bei weitem kein Rekord für einen Formel-1-Fahrer, aber dennoch ein stattliches Rennfahreralter.

Alonso stellt fest: «Ich habe keine langfristige Zukunft, ich werde nicht für immer fahren.» Und sagt: «Ich weiß nicht, ob ich hinterm Lenkrad sein werde, aber ich werde Aston Martin helfen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen.»

Wie lange wird also ein Fernando Alonso also noch in der Formel 1 fahren? «Nicht mit 50. Aber ich weiß es nicht. Deswegen haben wir die Optionen offengehalten. Ich wollte dieses Jahr und nächstes Jahr mit dem neuen Reglement unbedingt fahren.» Ab 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft, Honda kommt als Motorenpartner zu Aston Martin und auch Design-Genie Adrian Newey ist zum Team gekommen.

Alonso: «Ich werde Saison für Saison schauen, wie ich mich fühle, wie motiviert ich hin. Ich bin aktuell sehr motiviert, aber ich kann das nicht für drei oder vier Jahre garantieren und das Team gefährden. Daher haben wir es bis 2026 gemacht. Ich habe eine tolle Beziehung mit Lawrence und Lance und wir können offen reden und schauen, was das Beste für das Team ist.» Gemeint sind Teambesitzer Lawrence Stroll und sein Sohn und Alonso-Kollege Lance Stroll. Alonso: «Ich werde immer dem Team helfen, mit was auch immer ich beitragen kann. Hinterm Lenkrad oder in anderer Position.»

Zuletzt kamen auch immer wieder Gerüchte auf, Weltmeister Max Verstappen könnte Red Bull Racing verlassen und zum Beispiel zu Aston Martin wechseln.

Sieht Alonso diese Gerüchte als Bedrohung für sein eigenes Cockpit? Alonso: «Ich denke nicht. Ich habe einen Vertrag fürs kommende Jahr. Aber ich sehe die Gerüchte als gut fürs Team an. Der Weltmeister wird manchmal mit bestimmten Teams in Verbindung gebracht. Die Teams, die erwähnt werden, sind Mercedes, Aston Martin und Ferrari. Das zeigt, in was für einem Projekt wird sind und was für eine Zukunft dieses Team hat.»

Würde er Max Verstappen also als Teamkollegen begrüßen? Alonso: «Ja. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6