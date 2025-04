Piastri (McLaren) gegen Norris: Kein Pilot mit Vorzug

​Oscar Piastri liegt nach dem Formel-1-GP von Bahrain drei WM-Punkte hinter Leader Lando Norris. Der 24-jährige Australier sagt, wie er in Jeddah auftreten will und was sich seit 2014 geändert hat.

McLaren-Fahrer Oscar Piastri hatte in Bahrain, so schien es, jederzeit alles unter Kontrolle – Pole-Position, kühler Kopf im Rennen, der erste zweifache Sieger in der noch jungen Formel-1-Saison 2025. Fährt dieser bemerkenswerte junge Mann auch in Saudi-Arabien so, dann wird Norris am 20. April seine WM-Führung wohl los sein.

Wie geht das nun in Saudi-Arabien weiter? Piastri im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit: «Wie in China geht auch diese Strecke eher auf die Vorder- als auf die Hinterreifen. Aber ich könnte nicht behaupten, dass ich mir deswegen Sorgen mache. Wir hatten auch in China soliden Speed. Die Jeddah-Bahn baut sehr gute Haftung auf, und das kommt uns entgegen.»

«Einige der schnellen Kurven hier erinnern an Suzuka, und von daher gehe ich davon aus, dass das ein heisser Tanz wird um die Spitze. Ob nun Red Bull Racing ein Schritt nach vorne gelingt oder ein anderes Team da vorne auftaucht, das ändert für uns nichts – wir glauben, dass wir auf jeder Art von Strecke siegfähig sind.»



In England 2024 sprach Piastri davon, dass er an seinen Quali-Vorstellungen arbeiten muss. «Und das habe ich getan, da ist mir ein Schritt vorwärts gelungen. Ich bin konstanter schnell, um die entscheidenden paar Hundertstelsekunden herauszuholen.»



«Die Quali ist noch wichtiger geworden, denn als Leader kannst du in unverwirbelter Luft fahren. Und du hast Vorrang in Sachen Reifenwechsel. Allerdings kann man auch Rennen gewinnen, ohne von Pole loszufahren.»



Was sich gemäss Piastri bei McLaren geändert hat: «2024 haben wir neue Entwicklungen sofort ans Auto gebracht, um die Punktebeute zu maximieren. Es ging immerhin um den Konstrukteurs-Pokal. Das hat dazu geführt, dass er eine Fahrer ein Update vor dem anderen erhalten hat. 2025 können wir anders vorgehen. Wir haben bereits einen stattlichen Vorsprung in der Markenwertung. Beide Fahrer haben Titelchancen. Also wird auch keiner bevorzugt, was Entwicklungen angeht.»



Fast unbemerkt blieb: Pole-Position, Sieg und beste Rennrunde, das ist Piastri als 49. Formel-1-Fahrer gelungen, und vor allem ist er damit der erste Australier mit einem so makellosen Auftritt seit – Alan Jones in Argentinien 1980, das war vor 800 Formel-1-Rennen! Ja, und Jones wurde später Weltmeister.





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6