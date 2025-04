Lewis Hamilton (Ferrari): «Das braucht nun mal Zeit»

​Formel-1-Superstar Lewis Hamilton ist einer von nur Saudi-Arabien-GP-Siegern im Feld, neben Max Verstappen. Der Brite sagt, was der sich und Ferrari auf dem Jeddah Corniche Circuit zutraut.

Vier GP-Wochenenden sind gefahren, in Australien, China, Japan und Bahrain, und Ferrari-Ass Lewis Hamilton ist lediglich WM-Siebter. Ohne seine makellose Darbietung im China-Sprint (Sieg von Pole) sähe die Zwischenbilanz noch düsterer aus.

Der 360-fache GP-Teilnehmer schätzt den Jeddah Corniche Circuit wie folgt ein: «Ich liebe diese Strecke. Sie ist verflixt schnell, fast alle Passagen werden in sehr hohem Tempo gefahren. Für den Fahrer ist das eine gewaltige Herausforderung, weil alles so irre schnell passiert. Die Oberfläche bietet erstaunlichen Grip, ist aber sehr glatt, das begünstigt eine Einstopp-Strategie.»

Hamilton hat nach dem Bahrain-GP einen Durchbruch gewittert. «Fakt ist einfach, dass man sich im Laufe der Jahre einen bestimmten Fahrstil aneignet, ich habe das bei Mercedes getan, Charles hat das im Ferrari getan. Es gab bislang kurze Phase, in welchen ich mich gut einbringen konnte, aber das Ziel muss darin bestehen, das jedes Mal zu tun, wenn ich einsteige.»

Wie stuft Hamilton eigentlich den ganzen Wirbel um ihn bei Ferrari ein? «Nun, wir sprechen hier vom berühmtesten Rennstall der Welt. Natürlich ist das Interesse enorm, klar werden mehr Geschichten über Ferrari geschrieben, und die werden auch gelesen. Und jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Und bislang ist nicht alles glatt gelaufen hier.»



«Aus meiner Erfahrung in all den Jahren weiss ich – du kannst die Dinge in einem Team nicht über Nacht ändern. Ich bin noch immer in einer Angewöhnungsphase, einige Lösungen werden wir schneller finden, andere werden ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen. Gleichzeitig sehe ich es auch als meine Aufgabe, das Team in Schutz zu nehmen. Denn wenn ein Rennstall so unter der Lupe liegt, dann entsteht natürlich mehr Druck.»



«Ich erlebe ein Ferrari voller Leidenschaft und Enthusiasmus. Ich habe nicht den kleinsten Zweifel daran, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen werden. Aber da braucht Zeit.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6