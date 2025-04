Yuki Tsunoda: «Das Selbstbewusstsein ist da» 18.04.2025 - 08:32 Von Silja Rulle

© Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda in der Red Bull Racing-Garage

In Bahrain holte Yuki Tsunoda seine ersten Punkte für Red Bull Racing. Vor dem F1-Rennen in Jeddah sprach der Japaner darüber, was sein Kollege Max Verstappen besser macht und was die Herausforderung mit dem Auto ist.