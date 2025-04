«Chaotischer Tag»: Darum ist Russell unzufrieden

Mercedes-Pilot George Russell war nach den ersten beiden Formel-1-Trainings in Jeddah nicht zufrieden: Mit dem Auto nicht den erhofften Schritt gemacht – und nicht viele saubere Runden gefahren. Die Gründe dafür.

George Russell, WM-Vierter mit 63 Punkten, passend zu seiner Startnummer 63, wurde in Bahrain starker Zweiter trotz massiver Technikprobleme. In Saudi-Arabien läuft es bislang aber nicht nach dem Geschmack des Mercedes-Piloten.

Russell sagte nach dem zweiten Training in Jeddah: «Es war ein etwas chaotischer Tag für uns. Wir haben nicht allzu viele saubere Runden hinbekommen, was sowohl am Verkehr lag als auch daran, dass wir die Reifen nicht ganz richtig im richtigen Fenster hatten.»

Der Brite verriet: «Wir haben an beiden Autos verschiedene Dinge ausprobiert, was für Kimi (Kollege Antonelli, Anm.) und mich definitiv wertvolle Erkenntnisse gebracht hat. Ich denke, wir haben jetzt die Richtung gefunden, in die wir gehen werden. Letztendlich waren wir im ersten Training wahrscheinlich stärker als im zweiten.» Das Problem dabei aber: Die Bedingungen werden im Qualifying und Rennen eher wie in der zweiten Session sein, nämlich bei Nacht und niedrigeren Temperaturen.

Russell am Freitag: «Wir haben mit dem Auto nicht ganz den Schritt nach vorne gemacht, den wir uns erhofft hatten, aber ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was wir über Nacht nicht verbessern können, um im Qualifying stärker zurückzukommen.»

Ein Tsunoda-Crash sorgte im FP2 für Rot. Russell: «Es war schade, dass wir aufgrund der roten Flagge im zweiten freien Training keine Long-Run-Daten sammeln konnten, aber alle anderen sind in der gleichen Situation. Es ist unumstritten, dass McLaren klar vorne lag, aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Wochenende wieder um die besten Plätze kämpfen können.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck

1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038