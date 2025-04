Fernando Alonso: «Da muss man auch etwas Glück haben»

Fernando Alonso (Aston Martin) warnt vor der Formel-1-Qualifikation in Jeddah/Saudi-Arabien: Es wird im Rennen um die schnellsten Rundenzeiten auch auf Glück ankommen. Was der Spanier damit meint…

In den ersten beiden Trainings in Jeddah fuhr Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso auf die Plätze 14 und 15. Der Spanier nach der Session: «Wir konnten einige saubere Runden fahren, aber es sieht so aus, als wären wir vom Tempo her noch nicht ganz da, wo wir sein wollen.»

Außerdem warnt der erfahrene Pilot (405 Grands Prix – Rekord!): «In der Qualifikation wird es viel Verkehr geben, da muss man auch etwas Glück haben.»

Alonso: «Wir werden uns heute Abend die Daten ansehen und hoffentlich das beste Paket zusammenstellen, um dann unser Bestes zu geben und um einen Platz unter den Top-10 zu kämpfen.»

Hoffnung für Alonso: In Jeddah lief es für ihn in der Vergangenheit oft gut: 2023 startete Alonso von Platz 2, wurde am Ende Dritter. Es war sein 100. Podium in der Formel. Auch 2024 fuhr er mit Platz 5 sein bestes Saisonergebnis in Saudi-Arabien ein.

Alonso: «Die Strecke war in der Vergangenheit oft freundlich zu mir, ich fühle mich hier immer wohl. Wir hatten im Training aber leider das Auto nicht im richtigen Fenster, hatten auf den Vorderreifen mit dem Grip in den mittleren und schnellen Kurven zu kämpfen. Auf dieser Strecke braucht es Selbstbewusstsein und das müssen wir bis zum Qualifying finden.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck

1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976