Hamilton (Ferrari/7.): «Weiss nicht, was los ist»

​Wieder eine Niederlage für Formel-1-Superstar Lewis Hamilton im Ferrari gegen seinen Stallgefährten Charles Leclerc – der Monegasse in Jeddah auf dem Podest, Hamilton nur auf Platz 7. Wo bleibt der Fortschritt?

Lewis Hamilton kommt auch auf dem Jeddah Corniche Circuit nicht in Schwung: Während Charles Leclerc von Startplatz 4 aus einen feinen dritten Platz einfuhr (die erste GP-Podestplatzierung von Ferrari in diesem Jahr), startete der Engländer als Siebter und kam als Siebter ins Ziel.

Was den Tifosi langsam zu denken gibt: Im gleiche Auto hat ihm Leclerc über die Renndistanz mehr als eine halbe Minute aufgebraten!

Hamilton monierte am Funk (wieder einmal), dass sein Auto zu sehr rutscht, der erfolgreichste Grand-Prix-Fahrer und der Ferrari SF-25 sind weiterhin nicht im Einklang.

Der Sieg im China-Sprint nach Pole bleibt das einzige Highlight für Hamilton, der Zehnter in Australien geworden ist, dessen Auto nach dem China-GP aus der Wertung genommen werden musste (Bodenplatte zu sehr abgewetzt), dann folgten Rang 7 in Suzuka, Platz 5 in Bahrain (mit Anzeichen eines Durchbruchs), nun Rang 7 in Saudi-Arabien.

Lewis Hamilton nach dem Nachtrennen an der Roten See auf die Frage, ob er sich im Auto wohl gefühlt habe: «Kein, habe ich nicht, keine Sekunde lang.»

«Wir sehen, dass der Wagen schnell genug ist, um hier Platz 3 einzufahren. Und Charles hat einen fabelhaften Job gemacht. Also kann ich schlecht dem Auto die Schuld zuschieben. Ich kann aus dem gleichen Wagen nicht den gleichen Speed herausholen. Ich weiss nicht, was los ist.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6