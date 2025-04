Lando Norris: Keine Party und Drinks für den Titel

Lando Norris verlor in Saudi-Arabien die WM-Führung an seinen Teamkollegen Oscar Piastri (r.)

2024 holte sich Lando Norris vor dem F1-GP in Miami eine blutige Nase beim Feiern – dieses Jahr bleibt er brav zu Hause, trainiert stattdessen. Der Brite verrät: Für die Hoffnung auf den Titel schwört er sogar Drinks ab.

Für die Hoffnung auf seinen ersten WM-Titel schwört McLaren-Pilot Lando Norris sogar Party und Alkohol ab! Das verriet der Brite nach dem Rennen in Saudi-Arabien.

Norris: «Ich trete hier gegen die Besten der Welt an – Max, Oscar, Charles und George. Wenn ich auch nur den kleinsten Fehler mache, muss ich sofort dafür bezahlen.»

Das erfuhr Norris in Saudi-Arabien am eigenen Leib: Er crashte im Qualifying, startete von Platz 10. Der McLaren-Pilot wurde am Ende Vierter – und dürfte sich fragen: Was wäre aus der ersten Startreihe möglich gewesen?

Wie viel ernster Norris‘ Ansatz in diesem Jahr ist, wird deutlich, wenn man ein Jahr zurückblickt: Vor dem Miami-Rennen 2024 tauchten nämlich plötzlich Party-Fotos von Lando Norris auf – mit blutverschmierter Nase und Verband. Im Vorjahr hatte der Brite beim niederländsichen Koningsdag (dt.: Königstag) in Amsterdam ausgelassen gefeiert – und sich an einem zerbrochenen Glas geschnitten. Beim Rennen trug er noch ein Pflaster auf der Nase, nannte den Cut in der Nase seinen kleinen «DRS-Flap».

Auch dieses Jahr fällt der Königstag wieder auf das rennfreie Wochenende vor dem Miami-GP. Doch Lando Norris setzt aus. Für den Titel!

Am Mikrofon unserer Kollegen von Viaplay sagte er: «Ich wäre gerne wieder hingegangen, denn es war einer der besten Tage meines Lebens, und letztes Mal habe ich auch direkt danach in Miami gewonnen. Und ich vermisse all meine Freunde. Ich hatte eine gute Woche in Amsterdam mit Martin (DJ Garrix, Anm.), aber ich kämpfe jetzt um die Weltmeisterschaft. Ich kann mir so etwas jetzt nicht leisten.»

Training und gesunde Ernährung diesmal statt Drinks und Boots-Party! Norris: «Ich muss nach Hause zurück und trainieren. Das Rennen war körperlich anstrengend, und ich würde jetzt gerne etwas trinken. Aber ich habe das ganze Jahr über keinen einzigen Drink zu mir genommen, und darauf bin ich stolz.» Gemeint sind alkoholische Getränke. Die hätte er in Saudi-Arabien ohnehin nicht bekommen.

Norris: «Ich muss einfach weiter hart arbeiten und kann nicht ausgehen und feiern.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6