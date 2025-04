Martin Brundle über Lewis Hamilton: Rookie-Vergleich

Lewis Hamilton hat in seiner ersten Formel-1-Saison für Ferrari Startschwierigkeiten. Ex-Pilot Martin Brundle sagt: Ein Rookie hat es letztes Jahr auf Anhieb hingekriegt. Er erklärt, was es für Hamilton schwierig macht.

Ferrari-Neuzugang Lewis Hamilton hat auch nach fünf Rennwochenenden noch immer Eingewöhnungsschwierigkeiten bei seinem neuen Team. Im Saudi-Arabien-GP kam der Brite über eine halbe Minute nach seinem Teamkollegen Charles Leclerc über die Ziellinie. Auch in der WM-Wertung hat Leclerc klar die Nase vorn.

Auffällig ist: Auch Carlos Sainz bei Williams hat Eingewöhnungsschwierigkeiten. Generell heißt es: Neue Fahrer brauchen gut eine halbe Saison, um sich an ihr neues Auto zu gewöhnen.

Ex-Pilot und Sky-Experte Martin Brundle möchte davon aber nichts hören: «Ja, okay, aber Ollie Bearman hat letztes Jahr einen Tag gebraucht.»

Er spielt auf den spontanen Einsatz des heutigen Haas-Piloten und damaligen Ferrari-Reservefahrers 2024 an: Weil Carlos Sainz (damals Ferrari) eine Blinddarmentzündung hatte und operiert werden musste, kam Bearman kurzfristig zu seinem Formel-1-Debüt – und bekam es auf Anhieb hin!

Im Qualifying wurde er Elfter, im Rennen starker Siebter! Und das mit nur einer Session Eingewöhnung. Er fuhr nur das dritte Training – am Freitag saß nämlich noch Sainz am Steuer. Für einen Rookie und damaligen Formel-2-Fahrer im ersten Anlauf und auf einer anspruchsvollen Strecke mehr als ansehnlich.

Brundle relativiert etwas in Bezug auf Bearmans erfolgreiche Jungfernfahrt: «Aber er musste sich nicht neu an ein Auto gewöhnen, er ist einfach eingestiegen und hat das Auto kennengelernt.»

Denn bei Hamilton und Sainz zeigt sich: Die viele Erfahrung mit anderen Autos kann ein Hindernis sein – weil sich der Körper so sehr auf den Fahrstil beispielsweise eines Mercedes eingestellt hat und die Automatismen der vielen Jahre schwierig rauszubekommen sind.

Bei Mercedes-Rookie Kimi Antonelli laufe es auch, so Brundle: «Antonelli hat sich recht schnell an die Zusammenarbeit mit Bono und an das Auto gewöhnt, aber er hat letztes Jahr auch viel getestet.» Gemeint ist Renningenieur Peter Bonnington. Aber ebenso: Alles neu statt Umgewöhnung.

Brundle: «Ich kann mich ehrlich gesagt nur schwer mit der Theorie anfreunden, aber wir wissen, dass Lewis besser ist. Lewis ist schneller als das, also stimmt irgendetwas nicht.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6