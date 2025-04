Pierre Gasly über Crash: «Ich kenne Yukis Absichten»

Für Pierre Gasly endete der Saudi-Arabien-GP bereits in Kurve 4

Beim Formel-1-Rennen in Jeddah crashten Pierre Gasly und Yuki Tsunoda in Runde 1 beide raus. Trotzdem kein böses Blut. Gasly nach dem Unfall: «Ich kenne ihn sehr gut, ich weiß, dass er nichts Böses im Sinn hatte.»

Für Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) und Pierre Gasly (Alpine) war der Saudi-Arabien-GP am Wochenende vorbei, bevor er überhaupt richtig angefangen hatte.

Die beiden früheren Teamkollegen bei AlphaTauri kollidierten in der ersten Runde des Rennens in Kurve 4: Tsunodas rechts Vorderrad touchierte Gaslys linkes Hinterrad, beide rauschten in die Barrieren. Für beide war das Rennen direkt danach (Gasly) und wenig später (Tsunoda) beendet. Trotzdem: Von bösem Blut zwischen beiden keine Spur.

Alpine-Pilot Pierre Gasly: «Ich kenne Yukis Absichten. Ich kenne ihn sehr gut, ich weiß, dass er nichts Böses im Sinn hatte.»

Trotzdem kam es zum Crash, beide schieden aus. Tsunoda schleppte sich noch an die Box, Gaslys Bolide musste an Ort und Stelle abtransportiert werden. Die Rennkommissare untersuchten den Vorfall, sprachen aber keine Strafe aus, da die Schuld nicht zweifelsfrei einer Seite zugesprochen werden konnte.

Gasly: «Es ist einfach ein unglücklicher Ausgang, der natürlich nicht hätte passieren dürfen, aber so ist der Motorsport. Es ist schon ziemlich lange her, dass wir in eine solche Situation geraten sind, und es ist nie schön.»

Tsunoda hatte gesagt: «Ich kann ihm nicht die Schuld geben, es ist ja nicht so, dass er mir absichtlich den Weg abgeschnitten hat. Gleichzeitig ist dies die engste Kurve auf dieser Strecke, und wenn man dort Seite an Seite fährt, wissen wir aus Erfahrung, was in der ersten Runde und mit wenig Reifenhaftung passieren kann.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6