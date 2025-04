Tsunoda (Red Bull Racing): Was soll Silverstone-Test?

​Die Formel 1 hat sich selber ein Testverbot auferlegt. Doch das Reglement erlaubt es, dass mit mindesten zwei Jahre alten Autos gefahren werden darf. Das tut Yuki Tsunoda nun in Silverstone. Wieso?

Vor Jahren hat sich die Formel 1 ein Testverbot verpasst, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Seither gilt: Mit aktuellen Autos darf nur noch bei Pirelli-Tests gefahren werden oder für Marketing-Anlässe (wie Film-Tage).

Um jedoch den Teams die Chance zu geben, ihre jungen Piloten ans Lenkrad zu lassen, wurde die Regel eingeführt, dass Autos auf die Bahn gebracht werden dürfen, die mindestens zwei Jahre alt sind. 2025 gilt also – 2023er Rennwagen dürfen sehr wohl getestet werden. Bei Red Bull Racing handelt es sich dabei um den RB19, mit dem das Team aus Milton Keynes vor zwei Jahren 22 von 23 Grands Prix gewonnen hat.

Allerdings sitzt in dieser Woche in Silverstone nicht ein Red Bull-Rookie am Steuer, sondern Stammfahrer Yuki Tsunoda. Wieso?



Der Japaner in Saudi-Arabien: «Erstens ist es immer gut, mehr zum Fahren zu kommen, und zweitens kann ich dank des RB19 vielleicht etwas lernen, das mich auch mit dem gegenwärtigen Modell RB21 weiterbringt.»



«Ich habe jetzt das dritten Rennwochenende im aktuellen Wagen hinter mir, und mein Selbstvertrauen wächst. Aber ich bin auch noch immer in der Lernphase. Ich muss es schaffen, das Potenzial des Autos regelmässiger herauszuholen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6