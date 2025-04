Zak Brown/McLaren: «Das reicht – und wir sind hinten»

​McLaren-CEO Zak Brown hat den Ball immer flach gehalten, was die angeblich so krasse Überlegenheit von McLaren in der Forme1 1 angeht. Der Kalifornier sagt, was das Bild komplett verändern könnte.

Bei den Formel-1-Wintertests in Bahrain machten die Dauerläufe klar: McLaren hat 2025 das beste Auto. Inzwischen sind fünf GP-Wochenenden vorbei, und McLaren hat vier Grands Prix gewonnen (mit Lando Norris in Australien, dann mit Oscar Piastri in China, Bahrain und Saudi-Arabien). Nur Max Verstappen konnte mit seinem Sieg in Japan die Serie unterbrechen.

Aber Zak Brown, Geschäftsleiter der Papaya-Racer, traut all dem nicht. Der 53-jährige Kalifornier sagte am Abend nach dem spannenden WM-Lauf auf dem Jeddah Corniche Circuit: «Die Piloten sind volle Kanne gefahren, und am Ende lagen die ersten Vier innerhalb von knapp neun Sekunden. Und in der Quali lagen die schnellsten Autos von Red Bull Racing, McLaren und Mercedes ganz dicht beisammen.»

«Daher wittere ich: Nur ein sehr gutes Update für einen bestimmten Rennwagen, das reicht – und wir sind hinten. Das Bild kann sich schnell ändern. Red Bull Racing war in der Anfangsphase der WM 2024 ganz stark, und am Ende wurden sie Gesamtdritte. Wir hingegen brachten ein Evo-Paket bei Miami, und von da an sind wir richtig durchgestartet.»



«Wir machen uns da überhaupt nichts vor. Die Dinge können sich in diesem Sport ratz-fatz ändern. Darauf müssen wir vorbereitet sein.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6